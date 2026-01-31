Resultados Caribeña Noche hoy, sábado 31 de enero de 2026: números ganadores

La Caribeña Noche se juega este sábado 31 de enero de 2026 y vuelve a concentrar la atención de miles de jugadores en distintas regiones del país. Este tradicional juego de chance se mantiene como una de las opciones más consultadas por los apostadores, gracias a su mecánica sencilla y a la posibilidad de participar con apuestas de bajo valor.



El sorteo se realiza en horario nocturno y es transmitido a través de los canales autorizados. Minutos después de finalizada la jornada, los resultados oficiales son publicados por el operador del juego para que los jugadores puedan verificar si su número resultó ganador.



Resultados EN VIVO de La Caribeña Noche hoy, sábado 31 de enero de 2026

De acuerdo con la información oficial correspondiente a la jornada de este sábado, los números ganadores de La Caribeña Noche son los siguientes:



Número ganador: por definir

Tres últimas cifras: por definir

Dos últimas cifras: por definir

Quinta balota: por definir

Se recomienda a los jugadores consultar únicamente fuentes oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



¿Cuándo juega La Caribeña Noche?

La Caribeña Noche cuenta con un calendario fijo de sorteos a lo largo de la semana:



Lunes a sábado: 10:30 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Los resultados suelen publicarse pocos minutos después de finalizada la transmisión oficial.



Modalidades de juego de La Caribeña Noche

Este chance ofrece varias alternativas de apuesta, lo que permite a los jugadores elegir según su presupuesto y nivel de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número en el orden correcto.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra o “uña”: acierto del último dígito.

El valor de las apuestas es flexible:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000

¿Cómo reclamar un premio de La Caribeña Noche?

El proceso de cobro depende del monto ganado, calculado en UVT, aunque existen requisitos básicos comunes para todos los premios:

Documentos requeridos:



Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de pago.

Premios superiores a 182 UVT: presentar SIPLAFT y certificación bancaria a nombre del ganador; el pago se realiza por transferencia electrónica.

Con cada sorteo, La Caribeña Noche reafirma su lugar como uno de los chances más tradicionales del país, manteniendo la expectativa de miles de apostadores que confían en que la suerte los acompañe en la jornada nocturna.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co