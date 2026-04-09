Resultados Caribeña Noche último sorteo del jueves 9 de abril de 2026: números ganadores

La Caribeña Noche, uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia, realizó un nuevo sorteo este jueves 9 de abril de 2026. Cada jornada, miles de apostadores en todo el país permanecen atentos a este popular chance con la esperanza de conocer los números ganadores.



Los sorteos de este juego se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad, control y transparencia, conforme a la normativa colombiana, con el fin de garantizar resultados confiables e imparciales.

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La transmisión oficial puede seguirse en vivo a través de las plataformas digitales autorizadas del juego, como Facebook Live y YouTube, donde los participantes pueden observar en tiempo real cómo se desarrolla el sorteo.



Resultados EN VIVO de la Caribeña Noche – jueves 9 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo de la jornada, estos fueron los números ganadores:

Número: 5157

5157 Quinta cifra: 5

Los resultados oficiales son publicados únicamente en los canales institucionales autorizados. Por ello, las autoridades recomiendan validar el billete físico y confirmar la información antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



¿Cómo se juega la Caribeña Noche?

Participar en este sorteo es sencillo. El jugador debe escoger una combinación de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y luego definir el valor de su apuesta, que puede ir desde 500 hasta 10.000 pesos.



Plan de premios de la Caribeña Noche

Este juego ofrece distintas modalidades de premio dependiendo del nivel de acierto que tenga con relación a la cifra ganadora:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

se gana al acertar el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: premio si las cifras coinciden en cualquier orden.

premio si las cifras coinciden en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

acierto de las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: las cifras pueden coincidir en cualquier orden.

las cifras pueden coincidir en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

¿Cómo reclamar los premios?

Para reclamar cualquier premio es obligatorio presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni deterioro, y verificar que coincida con los resultados oficiales.



Además, tenga en cuenta que en Colombia los premios que superan las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa vigente.

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