Resultados Caribeña Noche último sorteo del martes 9 de junio de 2026: números ganadores

Avanza el mes de junio y la emoción de los juegos de azar no se detiene en el territorio nacional. Este martes 9 de junio, las miradas de miles de apostadores se concentran en el sorteo de La Caribeña Noche, una de las opciones de chance más queridas, tradicionales y con mayor volumen de juego en Colombia. Desde las populosas calles de la región Caribe hasta los departamentos del interior del país, los ciudadanos esperan con tiquete en mano el dictamen de las balotas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Bajo una estricta vigilancia de delegados oficiales, firmas de auditoría y entes reguladores de los juegos de suerte y azar, cada emisión de este sorteo se realiza bajo el sello de la legalidad, garantizando que todos los participantes tengan las mismas probabilidades de ganar y que el resultado final sea fruto exclusivo de la fortuna.



Número ganador de Caribeña Noche - Martes 9 de junio de 2026

A continuación, se dispone el espacio periodístico para reportar la combinación oficial favorecida en la noche de hoy:



Número ganador:

Quinta balota:

(Nota: El sorteo se ejecuta habitualmente a las 10:30 p. m. por lo que esta nota será actualizada en vivo con los resultados oficiales).



¿Cómo se juega y cuánto cuesta el boleto?

A diferencia de los sorteos tradicionales de billete cerrado que manejan un precio único, La Caribeña Noche se rige bajo la total flexibilidad del sistema de chance:



Mecánica de selección: El jugador escoge sus cuatro números de la suerte. Puede apostar de forma directa a las cuatro cifras, a las tres últimas, a las tres primeras, o a las dos últimas (conocida popularmente en el argot de las apuestas como la "pata").

El jugador escoge sus cuatro números de la suerte. Puede apostar de forma directa a las cuatro cifras, a las tres últimas, a las tres primeras, o a las dos últimas (conocida popularmente en el argot de las apuestas como la "pata"). Precio accesible: Al ser un juego flexible, no existe un costo fijo. El valor del tiquete se adapta a su bolsillo, permitiendo apuestas legales desde montos mínimos de $500 pesos colombianos (más el correspondiente impuesto del IVA).

Al ser un juego flexible, no existe un costo fijo. El valor del tiquete se adapta a su bolsillo, permitiendo apuestas legales desde montos mínimos de colombianos (más el correspondiente impuesto del IVA). Plan de premios: Las ganancias se calculan de manera proporcional al dinero invertido en el formulario. Por ejemplo, acertar las cuatro cifras de forma directa otorga un aproximado de $4.500 pesos por cada peso apostado. También se reciben incentivos si se acierta únicamente el número principal pero se falla la quinta cifra, o si se combinan ambas de manera exitosa.

¿Qué hacer si resulta ganador esta noche?

Si las balotas coinciden con el número impreso en su formulario de este martes, debe adelantar el proceso de cobro atendiendo las siguientes directrices legales:



Protección total del tiquete: El formulario físico emitido por la terminal de apuestas es el único título valor válido para reclamar el dinero. Debe guardarse en un lugar seguro y mantenerse libre de enmendaduras, tachaduras, roturas o humedad que comprometan la lectura del código de barras. Cobro de montos menores: Si su premio se encuentra por debajo de los topes mínimos estipulados (usualmente montos inferiores a $500.000 pesos), puede acudir con su cédula directamente a cualquier punto de servicio o punto de venta de la red donde selló el juego. Trámite de cuantías mayores: Si ha ganado una suma considerable o un premio superior a las 182 UVT (Unidades de Valor Tributario), tendrá que presentarse en la sede administrativa principal de la concesionaria. Es requisito obligatorio presentar el documento de identidad original y el tiquete de apuestas.

Tenga en cuenta que, bajo el Estatuto Tributario del país, a todos los premios mayores de azar se les aplica una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales. Por último, recuerde que jugar legal no solo abre la puerta a la fortuna, sino que genera importantes transferencias económicas destinadas por ley a la financiación del sistema de salud pública de los colombianos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.