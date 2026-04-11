Resultados Chontico Día último sorteo del 11 de abril de 2026: números ganadores

Como es habitual, en la jornada de hoy se realiza un nuevo sorteo del Chontico Día, que se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, consolidándose como una de las opciones de azar más frecuentes entre los colombianos. La expectativa se mantiene hasta la 1:00 p.m., hora en la que se conoce el resultado oficial.



El sorteo se lleva a cabo bajo supervisión y control, garantizando la transparencia del proceso. Los resultados se publican a través de los canales autorizados, permitiendo a los jugadores verificar rápidamente si su número resulta ganador.



Resultados Chontico Día, sábado 11 de abril de 2026

Una vez finaliza el sorteo, se dan a conocer los resultados oficiales:



Número ganador: 5632

5632 Quinta cifra:6

Se recomienda a los participantes validar la información únicamente en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



Horarios de los sorteos del Chontico

El Chontico cuenta con diferentes modalidades que se juegan en distintos horarios durante la semana:



Chontico Día: todos los días a la 1:00 p.m.

todos los días a la 1:00 p.m. Chontico Noche: lunes a viernes a las 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p.m.

¿Cómo se juega el Chontico?

Para participar, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras y definir el valor de su apuesta. El tiquete puede adquirirse en puntos autorizados como tiendas, droguerías, supermercados o plataformas digitales habilitadas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El monto mínimo de apuesta es de $500, lo que permite el acceso a una amplia base de jugadores en todo el país. Al momento de jugar, también es posible generar un número automático.



Modalidades de premio del Chontico

El Chontico ofrece distintas formas de ganar dependiendo de la cantidad de cifras acertadas:



Una cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Dos cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

Tres cifras (pleno): paga 400 veces lo apostado

Tres cifras (combinado): paga 83 veces lo apostado

Cuatro cifras (superpleno): paga 4.500 veces lo apostado

Cuatro cifras (supercombinado): paga 308 veces lo apostado

Estas opciones permiten que los jugadores tengan múltiples oportunidades de obtener premios en cada sorteo.



¿Cómo reclamar los premios?

Para reclamar un premio es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración invalida el documento.

Los premios menores a $100.000 pueden cobrarse directamente en el punto de venta donde se realizó la apuesta. En el caso de premios iguales o superiores a este monto, el trámite debe realizarse en puntos autorizados, donde el ganador deberá presentar su documento de identidad y diligenciar la información requerida.



Para premios de mayor cuantía, las entidades pueden solicitar documentos adicionales como el RUT o formularios tributarios. El pago suele realizarse mediante cheque.



Cabe recordar que el tiquete ganador tiene una vigencia de un año desde la fecha del sorteo. Una vez vencido este plazo, se pierde el derecho a reclamar el premio, según la normativa vigente.

Publicidad

Con el sorteo de este sábado 11 de abril de 2026, el Chontico Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más dinámicos del país, manteniendo la ilusión de miles de colombianos que participan diariamente con la esperanza de acertar el número ganador.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co