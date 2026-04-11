En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARTEMIS II
GUERRA COMERCIAL ECUADOR Y COLOMBIA
EMERGENCIA ECONÓMICA
PALOMA VALENCIA
FENÓMENO EL NIÑO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de La Caribeña Día hoy, sábado 11 de abril de 2026: números ganadores

Resultados de La Caribeña Día hoy, sábado 11 de abril de 2026: números ganadores

Hoy se juega un nuevo sorteo de la Caribeña Día, uno de los juegos de chance más populares del país que diariamente despierta la expectativa de quienes buscan acertar la combinación ganadora.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 11 de abr, 2026
Comparta en:
Caribeña Día
Caribeña Día -
La Caribeña - Getty Images

En la jornada deeste sábado se realiza el sorteo de la Caribeña Día, una modalidad que se juega todos los días del año y que concentra la atención de apostadores en distintas regiones. La expectativa se mantiene hasta las 2:30 p.m., hora en la que se conoce el resultado oficial del sorteo.

La transmisión se lleva a cabo a través de canales autorizados y plataformas digitales, lo que permite a los jugadores seguir en tiempo real la extracción de los números y verificar de inmediato si su apuesta resulta ganadora. Este proceso se desarrolla bajo supervisión y control, garantizando la transparencia en cada etapa.

Resultados Caribeña Día, sábado 11 de abril de 2026

Una vez finaliza el sorteo, la entidad encargada publica los resultados oficiales:

  • Número ganador: 8368
  • Quinta cifra: 4

Se recomienda a los jugadores revisar cuidadosamente cada dígito y confirmar la información únicamente en fuentes oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

¿Cómo se juega la Caribeña Día?

La Caribeña Día funciona mediante la elección de un número de cuatro cifras, junto con el valor de la apuesta que el jugador desea realizar. El tiquete puede adquirirse en puntos autorizados como tiendas, droguerías, supermercados o plataformas digitales habilitadas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El objetivo principal es acertar el número en el orden exacto en que es anunciado durante el sorteo. Dependiendo de la modalidad elegida, los jugadores también pueden apostar por coincidencias parciales, lo que amplía las probabilidades de obtener algún premio.

Modalidades de premio

El juego ofrece diferentes opciones para ganar, según la cantidad de cifras acertadas:

  • Cuatro cifras directas (superpleno): acierto exacto en orden
  • Cuatro cifras combinadas: en cualquier orden
  • Tres cifras: directas o combinadas
  • Dos cifras (pata): coincidencia de las dos últimas cifras
  • Una cifra (uña): coincidencia de la última cifra

Además, el sorteo incluye la quinta cifra, una balota adicional que puede otorgar premios extra dependiendo de la modalidad de apuesta seleccionada.

¿Cómo reclamar los premios?

Para reclamar cualquier premio es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que cualquier alteración invalida el documento.

Últimas Noticias

  1. Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 24 de octubre de 2025
    Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 24 de octubre de 2025 -
    El Sinuano - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados de Sinuano Día último sorteo del sábado 11 de abril de 2026: números ganadores

  2. Chontico Día 17 de marzo de 2026: cuáles son los números ganadores
    Chontico Día 17 de marzo de 2026: cuáles son los números ganadores -
    Chontico - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Chontico Día último sorteo del 11 de abril de 2026: números ganadores

Los premios de menor cuantía pueden cobrarse en los mismos puntos de venta autorizados. En el caso de premios mayores, el ganador debe acudir a oficinas autorizadas, presentar su documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad operadora.

Asimismo, se recomienda no compartir información del tiquete en redes sociales o sitios no verificados y verificar siempre los resultados en canales oficiales.

Con el sorteo de este sábado 11 de abril de 2026, la Caribeña Día continúa consolidándose como una de las opciones de chance más dinámicas del país, manteniendo la ilusión de miles de colombianos que participan diariamente con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

La Caribeña

Publicidad

Publicidad

Publicidad