Resultados de La Caribeña Día hoy, sábado 11 de abril de 2026: números ganadores

En la jornada deeste sábado se realiza el sorteo de la Caribeña Día, una modalidad que se juega todos los días del año y que concentra la atención de apostadores en distintas regiones. La expectativa se mantiene hasta las 2:30 p.m., hora en la que se conoce el resultado oficial del sorteo.



La transmisión se lleva a cabo a través de canales autorizados y plataformas digitales, lo que permite a los jugadores seguir en tiempo real la extracción de los números y verificar de inmediato si su apuesta resulta ganadora. Este proceso se desarrolla bajo supervisión y control, garantizando la transparencia en cada etapa.



Resultados Caribeña Día, sábado 11 de abril de 2026

Una vez finaliza el sorteo, la entidad encargada publica los resultados oficiales:



Número ganador: 8368

8368 Quinta cifra: 4

Se recomienda a los jugadores revisar cuidadosamente cada dígito y confirmar la información únicamente en fuentes oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo se juega la Caribeña Día?

La Caribeña Día funciona mediante la elección de un número de cuatro cifras, junto con el valor de la apuesta que el jugador desea realizar. El tiquete puede adquirirse en puntos autorizados como tiendas, droguerías, supermercados o plataformas digitales habilitadas.

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El objetivo principal es acertar el número en el orden exacto en que es anunciado durante el sorteo. Dependiendo de la modalidad elegida, los jugadores también pueden apostar por coincidencias parciales, lo que amplía las probabilidades de obtener algún premio.



Modalidades de premio

El juego ofrece diferentes opciones para ganar, según la cantidad de cifras acertadas:



Cuatro cifras directas (superpleno): acierto exacto en orden

Cuatro cifras combinadas: en cualquier orden

Tres cifras: directas o combinadas

Dos cifras (pata): coincidencia de las dos últimas cifras

Una cifra (uña): coincidencia de la última cifra

Además, el sorteo incluye la quinta cifra, una balota adicional que puede otorgar premios extra dependiendo de la modalidad de apuesta seleccionada.



¿Cómo reclamar los premios?

Para reclamar cualquier premio es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que cualquier alteración invalida el documento.

Los premios de menor cuantía pueden cobrarse en los mismos puntos de venta autorizados. En el caso de premios mayores, el ganador debe acudir a oficinas autorizadas, presentar su documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad operadora.



Asimismo, se recomienda no compartir información del tiquete en redes sociales o sitios no verificados y verificar siempre los resultados en canales oficiales.



Con el sorteo de este sábado 11 de abril de 2026, la Caribeña Día continúa consolidándose como una de las opciones de chance más dinámicas del país, manteniendo la ilusión de miles de colombianos que participan diariamente con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co