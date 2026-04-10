Resultados de la Lotería de Medellín hoy, viernes 10 de abril de 2026: números ganadores

La Lotería de Medellín realizó este viernes 10 de abril de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los más reconocidos del país y que en cada jornada genera expectativa entre miles de apostadores por su millonario premio mayor de 16.000 millones de pesos.



Semana tras semana, este juego de azar reúne a participantes de diferentes regiones de Colombia que esperan acertar la combinación ganadora y quedarse con alguno de los premios del plan oficial.



Resultados de la Lotería de Medellín hoy, viernes 10 de abril de 2026

Tras concluir el sorteo de la jornada, estos fueron los números ganadores:

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Número ganador: 3904

3904 Serie: 472

Las autoridades recomiendan confirmar siempre los resultados a través de medios oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



¿Cómo jugar la Lotería de Medellín?

Para participar en este sorteo, el jugador debe comprar un billete que contiene un número de varias cifras y una serie específica. El premio mayor se entrega al billete que coincida exactamente con ambos datos tras el sorteo.

Además del premio principal, la lotería ofrece varios premios secos distribuidos en diferentes categorías.



Plan de premios de la Lotería de Medellín

Actualmente, la estructura de premios incluye:



Premio mayor: $16.000 millones

$16.000 millones 1 seco de: $1.000 millones

$1.000 millones 1 seco de: $300 millones

$300 millones 1 seco de: $100 millones

$100 millones 3 secos de: $50 millones

$50 millones 5 secos de: $20 millones

$20 millones 25 secos de: $10 millones

El billete completo de la Lotería de Medellín tiene un valor de 21.000 pesos y está conformado por tres fracciones, lo que permite también adquirir participaciones parciales a menor costo.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, el participante debe:



Conservar el billete en buen estado.

Verificar el premio con el plan oficial.

Presentarse en puntos autorizados o en oficinas de la entidad según el monto.

Para premios altos, normalmente se exige:

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Documento de identidad.

Copia del billete.

Formularios de reclamación diligenciados.

Recomendaciones para quienes ganen la lotería

Especialistas recomiendan actuar con prudencia si se obtiene un premio importante:

Mantener reserva sobre el dinero recibido.

Proteger el billete ganador.

Buscar asesoría financiera y legal.

Cumplir con obligaciones tributarias y legales.

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