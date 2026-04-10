Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: premios último sorteo viernes 10 de abril

La expectativa en torno a los sorteos de hoy ha sido máxima, especialmente por el robusto plan de premios que ofrecen estas entidades departamentales, reconocidas por su transparencia y aportes a la salud pública.
Lotería de Medellín (Sorteo 4830)
La "lotería que más paga" en el país continúa liderando el mercado con un premio mayor de $16.000 millones de pesos.
- Premio Mayor:
- Serie:
Lotería de Santander (Sorteo 5065)
Desde Bucaramanga, la Lotería de Santander ha jugado esta noche su bolsa principal de $6.500 millones de pesos.
- Premio Mayor:
- Serie:
Lotería de Risaralda (Sorteo 2947)
La lotería de la "Perla del Otún" ofrece un atractivo premio mayor de $2.333 millones de pesos para sus fieles compradores.
- Premio Mayor:
- Serie:
Plan de Premios y Oportunidades de Ganar
No solo el premio mayor genera noticias. Cada una de estas loterías cuenta con una estructura de premios secos y aproximaciones que permiten a miles de colombianos obtener beneficios económicos:
- Medellín: Además del mayor, cuenta con premios secos que van desde los $10 millones hasta los $1.000 millones de pesos, sumado al popular "raspa y gana".
- Santander: Dispone de un plan que incluye secos de $500, $200 y $100 millones, además de los incentivos por "gana sin serie".
- Risaralda: Destaca por su "Escalera Millonaria" y premios secos como el "Gordo de la Risaralda" y la "Mula Millonaria".
Guía para reclamar su premio: Paso a Paso
Si su número coincide con los resultados oficiales, es fundamental seguir estos lineamientos para garantizar un cobro seguro y efectivo:
- Verificación: Asegúrese de que el billete o fracción esté en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras ni humedad que dificulte la lectura de los números.
- Premios menores: Si el monto ganado es inferior a un tope establecido (generalmente cerca de los $5 millones, dependiendo de la entidad), puede cobrarlo directamente en su agencia distribuidora o con su lotero de confianza.
- Premios mayores y secos de alto valor: Deberá dirigirse a las oficinas centrales de la lotería correspondiente. Los requisitos indispensables son:
- Billete original debidamente diligenciado al respaldo.
- Copia de la cédula de identidad ampliada al 150%.
- Copia del RUT actualizado.
- Certificación bancaria (para abono directo a cuenta).
Recuerde que, de acuerdo con el Estatuto Tributario, a los premios de lotería se les aplica una retención por ganancias ocasionales del 20%, además del impuesto del GMF (4x1000) sobre el valor neto a recibir.Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Los resultados definitivos y actas de sorteo podrán ser consultados en los canales oficiales de cada entidad en las próximas horas.
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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.