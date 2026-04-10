Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: premios último sorteo viernes 10 de abril

La expectativa en torno a los sorteos de hoy ha sido máxima, especialmente por el robusto plan de premios que ofrecen estas entidades departamentales, reconocidas por su transparencia y aportes a la salud pública.



Lotería de Medellín (Sorteo 4830)

La "lotería que más paga" en el país continúa liderando el mercado con un premio mayor de $16.000 millones de pesos.

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Premio Mayor:

Serie:

Lotería de Santander (Sorteo 5065)

Desde Bucaramanga, la Lotería de Santander ha jugado esta noche su bolsa principal de $6.500 millones de pesos.

Premio Mayor:

Serie:

Lotería de Risaralda (Sorteo 2947)

La lotería de la "Perla del Otún" ofrece un atractivo premio mayor de $2.333 millones de pesos para sus fieles compradores.



Premio Mayor:

Serie:

Plan de Premios y Oportunidades de Ganar

No solo el premio mayor genera noticias. Cada una de estas loterías cuenta con una estructura de premios secos y aproximaciones que permiten a miles de colombianos obtener beneficios económicos:



Medellín: Además del mayor, cuenta con premios secos que van desde los $10 millones hasta los $1.000 millones de pesos, sumado al popular "raspa y gana".

Además del mayor, cuenta con premios secos que van desde los $10 millones hasta los $1.000 millones de pesos, sumado al popular "raspa y gana". Santander: Dispone de un plan que incluye secos de $500, $200 y $100 millones, además de los incentivos por "gana sin serie".

Dispone de un plan que incluye secos de $500, $200 y $100 millones, además de los incentivos por "gana sin serie". Risaralda: Destaca por su "Escalera Millonaria" y premios secos como el "Gordo de la Risaralda" y la "Mula Millonaria".

Guía para reclamar su premio: Paso a Paso

Si su número coincide con los resultados oficiales, es fundamental seguir estos lineamientos para garantizar un cobro seguro y efectivo:



Verificación: Asegúrese de que el billete o fracción esté en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras ni humedad que dificulte la lectura de los números. Premios menores: Si el monto ganado es inferior a un tope establecido (generalmente cerca de los $5 millones, dependiendo de la entidad), puede cobrarlo directamente en su agencia distribuidora o con su lotero de confianza. Premios mayores y secos de alto valor: Deberá dirigirse a las oficinas centrales de la lotería correspondiente. Los requisitos indispensables son:

Billete original debidamente diligenciado al respaldo.

debidamente diligenciado al respaldo. Copia de la cédula de identidad ampliada al 150%.

ampliada al 150%. Copia del RUT actualizado.

actualizado. Certificación bancaria (para abono directo a cuenta).

Recuerde que, de acuerdo con el Estatuto Tributario, a los premios de lotería se les aplica una retención por ganancias ocasionales del 20%, además del impuesto del GMF (4x1000) sobre el valor neto a recibir.Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Los resultados definitivos y actas de sorteo podrán ser consultados en los canales oficiales de cada entidad en las próximas horas.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.