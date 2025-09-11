Resultados Chontico Día último sorteo hoy, jueves 11 de septiembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Este jueves, 11 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 8185 del Chontico Día, una modalidad de juego de azar autorizada por la Lotería del Valle del Cauca. Esta se realiza diariamente en dos ediciones: Chontico Día y Chontico Noche. Cabe destacar que hay una tercera versión de este chance denominada Superchontico Millonario, que se juega una vez por semana.
En el Chontico Millonario, los jugadores deben seleccionan un número de cuatro cifras comprendidas entre 0000 y 9999. La idea es acertar el número que será sorteado para obtener el premio mayor. Recuerde que el sorteo está regulado por Coljuegos. Estos son los horarios de las ediciones:
|Chance
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|6282
|10 de Septiembre del 2025
|4392
|Chontico Día
|8184
|10 de Septiembre del 2025
|0830
|Chontico Noche
|6281
|09 de Septiembre del 2025
|7242
|Chontico Día
|8183
|09 de Septiembre del 2025
|6024
|Chontico Noche
|6280
|08 de Septiembre del 2025
|1868
|Chontico Día
|8182
|08 de Septiembre del 2025
|4557
|Chontico Noche
|6279
|07 de Septiembre del 2025
|2254
|Chontico Día
|8181
|07 de Septiembre del 2025
|5711
|Chontico Noche
|6278
|06 de Septiembre del 2025
|9707
|Chontico Día
|8180
|06 de Septiembre del 2025
|8480
|Chontico Noche
|6277
|05 de Septiembre del 2025
|1330
|Chontico Día
|8179
|05 de Septiembre del 2025
|6564
|Super Chontico Noche
|6276
|04 de Septiembre del 2025
|6590
|Chontico Noche
|6275
|04 de Septiembre del 2025
|3630
|Chontico Día
|8178
|04 de Septiembre del 2025
|4684
Modalidades de premio
El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:
El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:
Requisitos
En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL