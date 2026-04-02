Resultados Chontico Día último sorteo hoy, jueves 2de abril de 2026: números ganadores

Este jueves, 2 de abril de 2026, miles de apostadores en Colombia siguen atentos al sorteo diario de Chontico Día, que se realiza todos los días, incluidos domingos y festivos. La expectativa se centra en conocer la combinación ganadora y confirmar si su tiquete resulta favorecido, cumpliendo con la normativa que exige conservarlo en perfecto estado para reclamar cualquier premio.



Los sorteos del Chontico Día se programan para la 1:00 p.m., mientras que otras modalidades del juego, como Chontico Noche y Superchontico Millonario, cuentan con horarios específicos según el día de la semana. La transparencia del proceso está garantizada por Coljuegos y la Lotería del Valle del Cauca, supervisando cada extracción y asegurando que los resultados sean confiables para todos los jugadores.



Resultados Chontico Día 2 de abril de 2026

Número ganador : 5686

: 5686 Quinta cifra: 0

Estos resultados se anuncian oficialmente a través de los canales autorizados, y es fundamental que los apostadores revisen sus tiquetes con base en esta información antes de realizar cualquier trámite de cobro.



¿Cómo participar en Chontico Día?

El juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras y definir el valor de la apuesta, con un mínimo de $500 pesos. Los tiquetes se pueden adquirir en tiendas, papelerías, droguerías, supermercados y plataformas digitales habilitadas, incluyendo Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. Al momento de comprar, el participante puede escoger su número o generar uno de manera aleatoria.



Modalidades de premio

Chontico Día ofrece varias formas de ganar:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

Cada modalidad debe definirse al momento de la compra y tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo reclamar los premios?

Premios menores a $100.000 se pueden cobrar directamente en el punto de venta presentando el tiquete original. Para montos mayores, el cobro se realiza en oficinas autorizadas, como Paga Todo, con la presentación de cédula y, en premios mayores, documentos adicionales como RUT o formularios tributarios. El tiquete tiene un año de validez desde la fecha del sorteo, según la Ley 1393 de 2010.

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Con el sorteo de este jueves 2 de abril, Chontico Día mantiene su tradición como uno de los juegos de azar más populares del país, generando emoción diaria entre los apostadores que esperan que su combinación resulte favorecida.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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