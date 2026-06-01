Resultados Chontico Día último sorteo hoy, lunes 1 de junio de 2026: números ganadores

Este lunes 1 de junio de 2026 se desarrolla un nuevo sorteo de Chontico Día, un juego de chance que se realiza todos los días en Colombia, sin importar si es domingo o festivo. El resultado oficial se anuncia a la 1:00 de la tarde, cuando los jugadores pueden revisar su número y confirmar si obtuvieron algún premio.



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El cobro de un premio del Chontico Día solo es posible si el tiquete se conserva en buenas condiciones. No se reconocen boletos con daños, enmendaduras o signos de cambio. El comprobante debe presentarse tal como fue entregado al momento de la compra y cumplir con lo establecido por las reglas del juego.

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Resultados Chontico Día último sorteo lunes 1 de junio de 2026

Número ganador: 2415

Quinta cifra: 5

Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

La participación en este juego inicia con la selección de un número de cuatro cifras y la definición del valor a apostar. Una vez tomada esa decisión, el tiquete se compra en un punto autorizado, como tiendas, papelerías, droguerías, supermercados o a través de plataformas digitales habilitadas. En Bogotá, Soacha y Cundinamarca, la venta también se encuentra disponible por medio de Paga Todo. Durante el registro de la apuesta, el sistema ofrece la opción de ingresar manualmente el número elegido o generar uno de manera automática. El valor mínimo permitido para jugar es de 500 pesos, monto que corresponde a la apuesta base definida en las condiciones del juego.



Modalidades de premio del Chontico Millonario

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El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.

¿Cómo se reclama el premio?

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El valor del premio determina el procedimiento para realizar el cobro. Existen dos rangos definidos para este proceso. El primero corresponde a premios menores de 100.000 pesos. En estos casos, el pago puede reclamarse directamente en el mismo punto donde se adquirió el tiquete. Para recibirlo, es necesario presentar el tiquete original en buen estado, ya que este documento es la única prueba válida que acredita el derecho al premio.

El segundo rango aplica para premios iguales o superiores a 100.000 pesos. Cuando el monto ganado entra en esta categoría, el cobro debe gestionarse en puntos autorizados, entre ellos las oficinas de Paga Todo. La persona que reclama debe ser mayor de edad, escribir sus datos en el reverso del tiquete y presentar una fotocopia de su cédula. En premios de cuantías más altas, la entidad pagadora puede solicitar documentos adicionales, como el Registro Único Tributario (RUT) o formularios relacionados con la obligación de declarar renta. El pago se entrega mediante cheque, el cual debe ser cobrado posteriormente en una entidad bancaria autorizada.

El tiquete ganador tiene una validez de un año contado desde la fecha del sorteo. Si este plazo vence, se pierde el derecho al cobro según lo establecido en la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico desarrolla sus operaciones bajo supervisión de Coljuegos y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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