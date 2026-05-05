Resultados Chontico Día último sorteo hoy, martes 5 de mayo de 2026: números ganadores

Este martes 5 de mayo de 2026 se realiza una nueva jornada del Chontico Día, uno de los juegos de chance diarios en Colombia, incluidos domingos y festivos. El anuncio del número ganador está previsto para la 1:00 de la tarde, como es habitual.

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Para hacer efectivo el cobro de un premio, es obligatorio conservar el tiquete en buen estado. No se aceptan boletos rotos, deteriorados o con señales de modificación.

Resultados Chontico Día hoy, martes 5 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo, estos serán los números ganadores Chontico Día:



Número ganador: 1425

1425 Quinta cifra: 1

Horarios sorteos del Chontico

Los sorteos del chance Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m. Chontico Noche: Lunes a viernes: 7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

¿Cómo jugar el Chontico Día?

Participar en el Chontico es sencillo:

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Elegir un número de cuatro cifras.

Definir el valor de la apuesta (desde $500 pesos).

Comprar el tiquete en un punto autorizado o plataforma digital.

Modalidades de premio del Chontico

El chance Chontico ofrece varias formas de ganar:

Una cifra (uña): paga $5 por cada peso apostado.

paga $5 por cada peso apostado. Dos cifras (pata): paga $50 por cada peso apostado.

paga $50 por cada peso apostado. Tres cifras (pleno): paga $400 por cada peso apostado.

paga $400 por cada peso apostado. Tres cifras (combinado): paga $83 por cada peso apostado.

paga $83 por cada peso apostado. Cuatro cifras (superpleno): paga $4.500 por cada peso apostado.

paga $4.500 por cada peso apostado. Cuatro cifras (supercombinado): paga $308 por cada peso apostado.

¿Cómo reclamar el premio?

Si resulta ganador del Chontico Día, tenga en cuenta:

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Conservar el tiquete original en buen estado.

Verificar los resultados en canales oficiales.

Formas de cobro:

Premios menores a $100.000: se reclaman en el punto de venta.

se reclaman en el punto de venta. Premios iguales o superiores: se cobran en puntos autorizados como oficinas de Paga Todo.

Para montos altos, pueden solicitar:

Fotocopia de la cédula.

Registro Único Tributario (RUT).

Formularios adicionales.

El pago se realiza generalmente mediante cheque.

Recuerde que el plazo máximo para reclamar el premio es de un año desde la fecha del sorteo.

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El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los chances más jugados en Colombia, manteniendo la expectativa diaria de miles de apostadores.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.