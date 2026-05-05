¿Ganó el Baloto? Esto es lo que se le descuenta al premio por impuestos

Ganar el Baloto es un sueño hecho realidad para cualquier colombiano que lo juegue. Sin embargo, también genera obligaciones que no se pueden dejar de lado.

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Esto tiene que ver con el impuesto que se le descuenta cuando recibe el dinero y tiene que ver con el pago del impuesto de ganancia ocasional que se reporta a la Dian.

Según el Estatuto Tributario Colombiano, este gravamen se aplica a una persona que recibe dinero que no proviene de su trabajo ni de una actividad económica habitual -como ocurre con los premios de loterías, rifas o apuestas.



¿Cuánto se le descuenta en impuestos a un ganador del Baloto?

Antes de que el ciudadano reciba el premio, se le debe aplicar una retención en la fuente del 20% sobre el valor del premio. Es decir, en un ejemplo el cálculo sería el siguiente:



Premio total: $10.000.000.000 (diez mil millones de pesos)

Retención en la fuente (20%): $2.000.000.000 (dos mil millones de pesos)

Monto neto que recibe el ganador: $8.000.000.000 (ocho mil millones de pesos)

Es de aclarar que los premios mayores son administrados por la Fiduciaria de Occidente, quienes serán los encargados de hacer el pago del premio mayor al ganador y, a su vez, quienes actúan como agente retenedor del 20% del impuesto de retención en la fuente que será transferido a la Dian.



Declaración ante la Dian por ganancias ocasionales

Este descuento en impuesto se aplica a todas las ganancias ocasionales y el ganador lo debe reportar en su declaración de renta.



El paso a paso para hacerlo es:



Reportar la ganancia ocasional en su totalidad.

Calcula el impuesto del 20% sobre ese monto.

Descuenta la retención que ya le practicaron.

Si la retención coincide con el impuesto total, no tendrá que pagar ningún valor adicional. (Lea también: ¿Cómo saber si debo declarar renta en 2026? DIAN habilitó este link, solo necesita su cédula)



En el caso específico de Baloto, este da premios en efectivo a través de los puntos físicos de las redes aliadas a nivel nacional cuando los premios no superan los 182 UVT’s, es decir, $9.532.068. Si el monto es superior, el premio es entregado por la Fiduciaria de Occidente, que es quien custodia los recursos.

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