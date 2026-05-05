Resultados Dorado Mañana, último sorteo hoy 5 de mayo de 2026: números ganadores

El sorteo 5410 de El Dorado Mañana se llevará a cabo este martes 5 de mayo de 2026. Como es costumbre, la emisión iniciará a las 10:55 de la mañana y se transmitirá en tiempo real por YouTube, a través de los canales correspondientes. Posteriormente, Noticias Caracol publicará los resultados del día, incluida la quinta cifra.

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Números ganadores del Dorado Mañana, 5 de mayo de 2026

Los números ganadores, según el sorteo de este martes de El Dorado Mañana, son los siguientes:

Número mayor: 9579

Tres últimas cifras: 579

Dos últimas cifras: 79

Quinta cifra: 0



Recuerde que el premio solo se reconoce cuando la apuesta queda registrada correctamente. La combinación ganadora debe coincidir exactamente con la modalidad jugada y respetar el orden definido por el sorteo. No se validan cambios en la secuencia ni aciertos parciales. Para que el resultado sea válido y el premio pueda pagarse, los números deben coincidir de forma completa y en el orden exacto. Solo bajo esas condiciones el premio puede ser reclamado.



Modalidades disponibles para jugar el chance El Dorado

El reconocido sorteo Dorado Mañana ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a las preferencias de cada jugador. Cada modalidad cuenta con su propia tabla de premios, lo que significa que las ganancias varían según la opción elegida. El valor del premio final depende directamente del tipo de apuesta seleccionada y del monto invertido:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces.

3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.

3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.

2 cifras 'pata': paga 50 veces.

1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.

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Así puede reclamar el premio de El Dorado Mañana

Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:



Estar en buen estado.

No tener tachones ni enmendaduras.

Incluir el reverso diligenciado.

Ser presentado por una persona mayor de edad.



Para premios iguales o superiores a 100.000 pesos, el cobro debe efectuarse exclusivamente en puntos autorizados, donde se garantiza la validación del tiquete y el cumplimiento de los protocolos establecidos. En el caso de valores más altos, pueden aplicarse procedimientos adicionales según el monto y el canal utilizado para la apuesta, ya sea físico o digital. Estas medidas se implementan siempre bajo la normativa vigente, con el fin de asegurar transparencia y seguridad en la transacción.

Cuando la apuesta se realiza por medios digitales, existe la posibilidad de recibir el pago mediante transferencia electrónica. Para acceder a esta opción, el usuario debe completar el proceso de verificación de identidad y presentar la documentación requerida por el operador. Este procedimiento busca prevenir fraudes y garantizar que el desembolso llegue al titular legítimo de la jugada.

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Es importante tener en cuenta que todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal aplicable. Esto implica la realización de retenciones obligatorias, las cuales pueden reducir el valor final recibido por el ganador. Por ello, se recomienda conocer previamente estas disposiciones para evitar sorpresas al momento de reclamar el premio.

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