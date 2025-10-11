Resultados Chontico Día último sorteo hoy, sábado 11 de octubre de 2025: números ganadores

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este sábado, 11 de octubre de 2025, se lleva a cabo el sorteo número 8214 de Chontico Día, uno de los juegos de azar que se realizan en Colombia durante la jornada diurna. El sorteo está previsto para la 1:00 p. m., y se lleva a cabo bajo supervisión oficial, siguiendo los protocolos establecidos para asegurar que todo el procedimiento se realice de manera clara y confiable.
Una vez finaliza el sorteo del Chontico Día, el número ganador se publica a través de los canales autorizados. Por eso, es importante estar atentos a esa información, ya que es la única forma de saber si los números que se jugaron coinciden con los que fueron seleccionados. Esa coincidencia es la que determina si se ha ganado algún premio. Por lo general, quienes participan en este tipo de juegos siguen de cerca la publicación del resultado. Validar el tiquete es fundamental, porque permite confirmar si hubo suerte.
Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:
El sorteo de Chontico Día se transmite en directo. Durante la emisión, se observa el proceso de extracción de cifras, conforme a lo establecido por el sistema de juego. Cada etapa del sorteo está sujeta a controles definidos por las normas vigentes. Estos procedimientos se aplican para garantizar que el desarrollo se realice según lo previsto. Al finalizar el sorteo, la Lotería del Valle del Cauca publica el número ganador. Esta información se difunde por medios digitales, canales oficiales y puntos de venta autorizados, para que los participantes puedan consultarla.
|Chance
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Super Chontico Noche
|6318
|09 de Octubre del 2025
|4925
|Chontico Noche
|6317
|10 de Octubre del 2025
|2502
|Chontico Día
|8214
|10 de Octubre del 2025
|9780
|Chontico Noche
|6316
|09 de Octubre del 2025
|4971
|Chontico Día
|8213
|09 de Octubre del 2025
|4552
|Chontico Noche
|6315
|08 de Octubre del 2025
|7018
|Chontico Día
|8212
|08 de Octubre del 2025
|8722
|Chontico Noche
|6314
|07 de Octubre del 2025
|3178
|Chontico Día
|8211
|07 de Octubre del 2025
|1465
|Chontico Noche
|6313
|06 de Octubre del 2025
|2703
|Chontico Día
|8210
|06 de Octubre del 2025
|0861
|Super Chontico Noche
|6312
|05 de Octubre del 2025
|8420
|Chontico Noche
|6311
|05 de Octubre del 2025
|0557
|Chontico Día
|8209
|05 de Octubre del 2025
|8172
|Chontico Noche
|6310
|04 de Octubre del 2025
|0662
|Chontico Día
|8208
|04 de Octubre del 2025
|5675
|Chontico Noche
|6308
|03 de Octubre del 2025
|1558
|Chontico Día
|8207
|03 de Octubre del 2025
|8639
|Chontico Noche
|6307
|02 de Octubre del 2025
|8273
|Chontico Día
|8206
|02 de Octubre del 2025
|3419
|Chontico Noche
|6306
|01 de Octubre del 2025
|9098
|Chontico Día
|8205
|01 de Octubre del 2025
|0598
Modalidades de premio
El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:
El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:
Requisitos
En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.
Antioqueñita Día
Dorado Mañana
La Culona Día
Cafeterito Tarde
Fantástica Día
El Samán de la Suerte
Paisita Día
Chontico Día
Sinuano Día
La Caribeña Día
Motilón Tarde
Dorado Tarde
Pijao de Oro
Super Astro Sol
Paisita Noche
Chontico Noche
Fantástica Noche
La Culona Noche
Motilón Noche
Cafeterito Noche
Super Astro Luna
Sinuano Noche
La Caribeña Noche
Dorado Noche
Paisa Lotto
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL