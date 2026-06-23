Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy martes, 23 de junio de 2026: números ganadores

Hoy, martes 23 de junio de 2026, la atención de una gran parte de la población en Colombia, y de manera muy especial en el departamento del Valle del Cauca, se concentra en el desarrollo de los sorteos de azar. El Chontico Noche se posiciona como uno de los eventos más esperados del día, generando una atmósfera de alta expectativa entre los apostadores que buscan una oportunidad para cambiar su suerte. Este juego, que cuenta con una fuerte tradición en la región, se transmite habitualmente por el canal Telepacífico, permitiendo que miles de ciudadanos sigan en directo el destino de sus números elegidos. En la jornada presente, el suspenso marca el ritmo de la noche. Al cierre de este reporte, el resultado oficial del Chontico Noche todavía se encuentra pendiente de publicación en los principales portales de loterías y medios especializados. Los participantes se mantienen atentos y en constante actualización de las plataformas digitales, aguardando la cifra ganadora que defina los premios de hoy. Mientras la incertidumbre reina en la versión nocturna, el sorteo previo, el Chontico Día, ya arroja sus resultados definitivos con el número 3973 y la Quinta 2. Esta dualidad de sorteos diarios asegura que la emoción se mantenga vigente desde las primeras horas de la tarde hasta el final del día.



Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy, martes 23 de junio de 2026

A continuación, se presentan los detalles del sorteo de hoy:



Números ganadores : 2 2 5 5

: 2 2 5 5 La “Quinta” cifra: 3

El atractivo del Chontico Noche radica en su formato dinámico y en la sencillez de su ejecución, lo que facilita que personas de diversos perfiles participen activamente. La mecánica consiste en la extracción de cuatro cifras que deben coincidir con la apuesta realizada por el usuario. Los premios otorgados se calculan proporcionalmente al nivel de acierto del jugador y a la cantidad de dinero que este decida invertir en su tiquete.



¿Cómo jugar Chontico Noche?

Para participar en este sorteo, el apostador tiene la tarea de seleccionar un número compuesto por cuatro cifras. El proceso de elección es flexible, ya que el jugador puede dictar sus números de preferencia basándose en fechas especiales o cábalas personales, o bien, puede solicitar que el sistema del punto de venta autorizado genere una combinación de manera aleatoria.

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Durante el evento oficial, se extraen cuatro dígitos individuales, cada uno comprendido entre el 0 y el 9. La clave para alcanzar el éxito reside en el orden exacto de estos números. El premio mayor se entrega a quien logra acertar las cuatro cifras en la posición precisa en que son sorteadas. No obstante, el juego ofrece múltiples niveles de satisfacción, ya que también se otorgan recompensas menores a aquellos que coinciden con tres, dos o incluso una cifra, dependiendo de la modalidad específica de la apuesta realizada.



¿Cuánto cuesta Chontico Noche?

Una de las razones principales de la popularidad de este juego es su accesibilidad económica. El costo de participar en el Chontico Noche no es fijo, sino que depende enteramente de la voluntad y la capacidad del usuario, quien puede realizar apuestas desde montos muy bajos. Esta característica permite que el juego esté al alcance de la mayoría de la población, fomentando una participación masiva en todo el territorio nacional.

La rentabilidad potencial es uno de sus mayores incentivos. Por ejemplo, si una persona decide apostar una suma de $1.000 pesos, tiene la posibilidad de ganar hasta 4.500 veces ese valor, siempre y cuando acierte las cuatro cifras en el orden correcto. De este modo, el premio final es una cifra variable que se ajusta directamente al valor apostado y al tipo de jugada que el participante elija ejecutar.



¿Qué días juega Chontico Noche?

La constancia es un pilar fundamental de este sorteo, pues el Chontico Noche se juega todos los días del año, sin excepción alguna por domingos o días festivos. Esta frecuencia garantiza que los apostadores tengan oportunidades constantes de probar su suerte, manteniendo el dinamismo del mercado de juegos de azar en las distintas regiones colombianas.



Los horarios de los sorteos presentan ligeras variaciones según el día de la semana para adaptarse a las rutinas de la audiencia. De lunes a viernes, el sorteo se lleva a cabo aproximadamente a las 7:00 de la noche. Los sábados, el evento suele retrasarse hasta las 10:00 p. m., mientras que los días festivos la cita con la suerte se programa generalmente alrededor de las 8:00 p. m..



¿Qué hacer si se gana Chontico Noche?

En el momento en que un jugador confirma que su número es el ganador, debe proceder con cautela y organización. El paso primordial es conservar el tiquete original en perfecto estado, dado que este documento físico representa la única prueba válida y legal para reclamar cualquier tipo de premio. Sin el tiquete, no es posible iniciar el trámite de cobro ante las autoridades competentes.



El ganador debe dirigirse a un punto de venta autorizado o a la entidad encargada para validar formalmente el resultado y gestionar el desembolso del dinero. Si bien el proceso de pago suele ser bastante ágil para premios menores, los premios de mayor cuantía pueden ser objeto de procesos de verificación adicionales para garantizar la transparencia. Se recomienda a todos los participantes consultar siempre los canales oficiales para asegurar la autenticidad de sus resultados. En definitiva, el Chontico Noche continúa reafirmándose como una tradición viva y esencial en el panorama de los sorteos en Colombia.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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