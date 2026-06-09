Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy martes, 9 de junio de 2026: números ganadores

Este martes 9 de junio de 2026 se realiza un nuevo sorteo del popular chance Chontico Noche, uno de los juegos más seguidos en Colombia durante la jornada nocturna. Miles de apostadores en el Valle del Cauca y otras regiones del país se mantienen atentos a los resultados, con la expectativa de acertar la combinación ganadora y quedarse con alguno de los premios disponibles. Al cierre de esta edición, el resultado oficial del sorteo de Chontico Noche correspondiente a este martes no ha sido confirmado públicamente en algunas plataformas, por lo que los jugadores permanecen atentos a los canales autorizados para verificar el número ganador y la denominada “Quinta”, una cifra adicional que amplía las posibilidades de éxito.



Resultado del Chontico Noche del martes 9 de junio de 2026

Número ganador:

Quinta cifra:

La expectativa se mantiene alta, ya que este juego de azar se consolida como uno de los más tradicionales del país, con sorteos diarios que permiten participar tanto en modalidad diurna como nocturna.

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¿Cuál es el resultado de Chontico Noche hoy?

El sorteo de Chontico Noche de este martes 9 de junio de 2026 genera gran interés entre los apostadores. Sin embargo, los reportes disponibles indican que el resultado de la jornada nocturna aún se encuentra pendiente de confirmación oficial en varios portales al momento de consulta.

En jornadas anteriores, el chance ha entregado combinaciones como el 1915 con Quinta 7 el 8 de junio, lo que muestra la dinámica cambiante del juego y la importancia de verificar siempre la información en puntos autorizados.



¿Cómo jugar Chontico Noche?

Chontico Noche funciona bajo un sistema sencillo que permite a los usuarios elegir una combinación de cuatro cifras, ya sea de manera manual o mediante selección automática en el punto de venta. Durante el sorteo, se extraen cuatro números del 0 al 9, cuyo orden determina el número ganador.



Los participantes pueden apostar a diferentes modalidades: acertar las cuatro cifras exactas, las tres últimas, las dos últimas o incluso solo la cifra final. Esta flexibilidad convierte al juego en una opción atractiva para distintos perfiles de apostadores.



¿Cuánto cuesta Chontico Noche?

El acceso a Chontico Noche se adapta a diferentes presupuestos. El valor mínimo de apuesta suele comenzar desde los 500 pesos colombianos, mientras que el monto máximo puede alcanzar los 10.000 pesos, dependiendo de la modalidad elegida.



Esta variedad permite que tanto jugadores ocasionales como habituales participen en el sorteo, ajustando su inversión según sus posibilidades.



¿Qué días juega Chontico Noche?

El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días de la semana, incluyendo domingos y festivos. Los horarios varían según la jornada: de lunes a viernes se juega alrededor de las 7:00 p. m., los sábados en la noche y los domingos o festivos en horario especial cercano a las 8:00 p. m.

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Esta frecuencia diaria convierte al juego en una de las opciones más constantes dentro del mercado de chances en Colombia.

¿Qué hacer si se gana Chontico Noche?

En caso de resultar ganador, el jugador debe conservar el tiquete original, ya que este documento es el único respaldo válido para reclamar el premio. Posteriormente, debe dirigirse a un punto autorizado para verificar el resultado y comenzar el proceso de pago.

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Las ganancias dependen del tipo de apuesta realizada y del nivel de acierto, siendo el premio mayor el correspondiente a las cuatro cifras en orden exacto. Es recomendable revisar cuidadosamente los resultados y actuar dentro de los plazos establecidos por el operador del juego.

Si quieres, puedo actualizar la nota con el número exacto en cuanto esté confirmado o dejarla lista en versión SEO para publicación.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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