Resultados de Chontico Noche del 23 de julio de 2026: números ganadores

El Chontico Noche realiza este jueves 23 de julio de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario, una de las modalidades de chance que se juega todos los días del año en Colombia.

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Tras finalizar la transmisión, el número ganador y la quinta cifra son divulgados a través de los canales oficiales, permitiendo consultar de inmediato los resultados correspondientes a la jornada.

Resultados de Chontico Noche del 23 de julio de 2026

Número ganador: por definir

Quinta cifra: por definir



Esta información será actualizada una vez el operador publique y valide oficialmente los resultados del sorteo.

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¿Cómo funciona Chontico Noche?

Chontico Noche hace parte de las apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe elegir una combinación de cuatro cifras comprendidas entre el 0000 y el 9999 y registrar la apuesta en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.

Durante la extracción oficial se obtiene un número ganador de cuatro cifras y una quinta balota complementaria. Dependiendo de la modalidad elegida al momento de realizar la jugada, esta quinta cifra puede intervenir en la liquidación del premio.

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El juego ofrece diferentes opciones de participación, por lo que cada persona puede seleccionar la modalidad que mejor se ajuste a su interés.

Plan de premios

El valor del premio depende del tipo de apuesta registrada y del nivel de acierto obtenido durante el sorteo. Entre las principales modalidades de premiación se encuentran:

Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Tres cifras directo: entrega 400 veces el monto apostado.

entrega 400 veces el monto apostado. Dos cifras (pata): paga 50 veces el valor registrado.

paga 50 veces el valor registrado. Una cifra (uña): entrega cinco veces el valor de la apuesta.

El monto definitivo dependerá tanto de la modalidad seleccionada como del dinero registrado en el comprobante al momento de realizar la jugada.

Horario del sorteo

Chontico Noche se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos.

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De acuerdo con la programación habitual, de lunes a viernes la extracción se realiza alrededor de las 7:00 p. m.. Los sábados el sorteo suele efectuarse hacia las 10:00 p. m., mientras que los domingos y algunos festivos normalmente se desarrolla sobre las 8:00 p. m., según el cronograma establecido por el operador.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada resulta favorecida, será indispensable conservar el comprobante original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación.

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Por lo general, para efectuar el cobro será necesario presentar el tiquete original sin alteraciones y un documento de identidad vigente. En premios de mayor cuantía, el operador podrá solicitar documentación adicional de acuerdo con la normatividad aplicable.

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales para evitar errores durante la verificación. También aconsejan no compartir fotografías completas del comprobante en redes sociales o aplicaciones de mensajería y proteger el documento de posibles daños o alteraciones, ya que será indispensable en caso de que corresponda el reconocimiento de algún premio.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.