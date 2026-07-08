Resultados de Sinuano Noche hoy, miércoles 8 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Noche realiza este miércoles 8 de julio de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario, una de las modalidades de chance que hace parte de los juegos de suerte y azar autorizados en Colombia. Como ocurre cada noche, la extracción se desarrolla bajo los protocolos de supervisión establecidos para garantizar la transparencia del proceso y la correcta divulgación de los resultados oficiales.



Una vez finaliza el sorteo, el operador publica la combinación ganadora para que quienes registraron una apuesta puedan verificar si el número elegido coincide con el resultado oficial. Además de la cifra principal, el juego contempla una quinta balota que participa en determinadas modalidades de apuesta.

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Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y conservar el comprobante en buen estado hasta confirmar si la jugada resulta favorecida.

Resultados de Sinuano Noche del 8 de julio de 2026

Concluida la extracción correspondiente a este miércoles, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: Por definir

Por definir Quinta balota: Por definir

Antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, se recomienda verificar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con la combinación anunciada por el operador. También es importante revisar la modalidad de apuesta seleccionada al momento de realizar la jugada.



¿Cómo funciona Sinuano Noche?

Sinuano Noche pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999, además de definir el valor de la apuesta de acuerdo con su presupuesto.

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Durante la extracción se obtiene un número ganador y una quinta balota, utilizada en algunas modalidades del juego. El valor del premio dependerá del tipo de apuesta realizada, de la cantidad de cifras acertadas y del monto registrado en el comprobante.

Las jugadas pueden efectuarse en puntos de venta autorizados y en las redes habilitadas por el operador.

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Modalidades de premios

El esquema de premiación contempla diferentes categorías según el tipo de apuesta registrada y el nivel de acierto obtenido. Entre las principales modalidades se encuentran:

Cuatro cifras directo o pleno: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga el valor apostado. Tres cifras directo: entrega 400 veces el monto jugado.

entrega el monto jugado. Dos cifras: paga 50 veces el valor registrado.

paga el valor registrado. Una cifra: entrega cinco veces el monto apostado.

El valor final del premio dependerá de la modalidad elegida y del dinero consignado en el comprobante al momento de efectuar la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada coincide con el resultado oficial, será indispensable conservar el comprobante original en perfecto estado. El comprobante es el único documento válido para realizar el proceso de reclamación, por lo que no debe presentar tachaduras, alteraciones o deterioro.

Generalmente, para reclamar un premio se requiere presentar el comprobante original, el documento de identidad vigente y cumplir con los requisitos establecidos por el operador cuando se trate de premios de mayor cuantía.

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Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que las sumas superiores deben tramitarse directamente en las oficinas correspondientes. Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales contemplados en la legislación colombiana.

Las autoridades recuerdan que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez vence ese periodo, el derecho al cobro expira. También recomiendan proteger el comprobante de la humedad, evitar compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería y verificar siempre los resultados mediante los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co