Resultados de la Lotería del Valle hoy 24 de junio de 2026: número ganador

La Lotería del Valle realiza este miércoles 24 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteos, consolidándose como una de las loterías tradicionales más reconocidas del país. Como ocurre en cada edición, miles de personas permanecen atentas a la publicación de los resultados oficiales para verificar si el número y la serie de sus billetes coinciden con la combinación favorecida de la noche.

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Este sorteo mantiene una amplia trayectoria dentro de los juegos de suerte y azar en Colombia y continúa siendo una fuente importante de recursos para programas relacionados con el sector salud. La extracción se desarrolla bajo protocolos de supervisión y control establecidos por la normativa vigente, con el propósito de garantizar la transparencia durante todo el proceso.

Una vez concluye la jornada, la entidad organizadora divulga los resultados a través de sus canales oficiales para consulta de todos los participantes.



Resultados de la Lotería del Valle del 24 de junio de 2026

Tras finalizar el sorteo correspondiente a este martes, estos son los resultados oficiales de la jornada:



Premio mayor: [POR DEFINIR]

[POR DEFINIR] Serie: [POR DEFINIR]

Las personas que adquirieron billetes para esta edición deben revisar cuidadosamente los datos impresos en su comprobante para confirmar si obtuvieron algún premio dentro de las categorías establecidas por la lotería.



¿Cómo funciona la Lotería del Valle?

La mecánica del juego consiste en adquirir un billete que contiene una combinación de cuatro cifras y una serie específica. Para obtener el premio mayor es necesario acertar exactamente ambos datos anunciados durante el sorteo oficial.



Los participantes pueden elegir entre diferentes modalidades de compra:



Billete completo.

Fracciones autorizadas.

Esta alternativa permite que más personas puedan participar de acuerdo con el presupuesto que deseen destinar al juego.

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Plan de premios de la Lotería del Valle

La Lotería del Valle cuenta con una estructura de premios que contempla diferentes categorías de premiación, ampliando las posibilidades de resultar favorecido durante cada jornada.

Entre los principales incentivos se encuentran:



Un premio seco de 500 millones de pesos.

Dos premios secos de 100 millones de pesos.

Tres premios secos de 60 millones de pesos.

Un premio seco de 40 millones de pesos.

Veinticinco premios secos de 30 millones de pesos.

Asimismo, el plan incluye premios por aproximaciones y coincidencias parciales, de acuerdo con las condiciones oficiales establecidas por la entidad.



¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el billete original en perfecto estado, ya que este documento constituye el soporte indispensable para validar cualquier reclamación.

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Generalmente, para iniciar el proceso de cobro se requiere:



Presentar el billete original.

Documento de identidad vigente.

Formularios exigidos para premios de mayor valor.

Información bancaria cuando sea requerida por la entidad.

Los premios de menor cuantía suelen reclamarse en puntos autorizados, mientras que los montos más elevados deben tramitarse directamente ante la entidad operadora.

La entidad recomienda verificar los números ganadores únicamente a través de canales oficiales y revisar cuidadosamente tanto el número como la serie antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

También aconseja evitar compartir fotografías completas de los billetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería, ya que esta práctica puede exponer información importante del documento.

Las autoridades recuerdan que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez vencido ese periodo, el derecho al cobro expira conforme a la legislación vigente sobre juegos de suerte y azar en Colombia.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co