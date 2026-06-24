Resultados de la Lotería de Manizales hoy 24 de junio de 2026: número ganador

La Lotería de Manizales realiza este miércoles 24 de junio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, una jornada que concentra la atención de miles de personas en distintas regiones de Colombia que esperan conocer la combinación favorecida del premio mayor y las demás categorías de premios contempladas en el plan oficial.

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Las autoridades recomiendan verificar la información únicamente mediante fuentes oficiales y conservar los billetes en buen estado hasta confirmar los resultados definitivos y, de ser necesario, iniciar el proceso de reclamación.

Resultados de la Lotería de Manizales del 24 de junio de 2026

Tras la realización del sorteo correspondiente a esta jornada, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: 2053

Serie: 067

Las personas que adquirieron billetes para esta edición deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie, ya que ambos datos son indispensables para determinar si existe algún premio asociado al billete.



¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?

La mecánica de este tradicional juego consiste en adquirir un billete compuesto por una combinación de cuatro cifras y una serie específica.



Para obtener el premio mayor es necesario acertar exactamente ambos elementos en el mismo orden anunciado durante la extracción oficial. Además del billete completo, los participantes también pueden adquirir fracciones autorizadas, cuyo valor de premiación se liquida proporcionalmente en caso de resultar favorecidas.

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La Lotería de Manizales se mantiene como uno de los sorteos con mayor trayectoria en el país y forma parte de los mecanismos de financiación destinados a respaldar programas de interés público.

Plan de premios de la Lotería de Manizales

La lotería cuenta con una estructura de premios que incluye diversas categorías de premiación además del premio mayor.

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Entre los incentivos más destacados se encuentran:



Tres premios secos de 200 millones de pesos.

Cinco premios secos de 100 millones de pesos.

Diez premios secos de 80 millones de pesos.

Diez premios secos de 60 millones de pesos.

Diez premios secos de 50 millones de pesos.

Diez premios secos de 40 millones de pesos.

Asimismo, el plan contempla premios por aproximaciones y otras coincidencias establecidas dentro del reglamento oficial del sorteo.

¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resulten favorecidas deben conservar el billete original en perfecto estado, ya que este documento constituye el soporte indispensable para cualquier trámite de cobro.

Generalmente, para reclamar un premio se requiere:



Presentar el billete original.

Documento de identidad vigente.

Formularios adicionales cuando se trate de premios de alta cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más elevados deben gestionarse directamente ante la entidad operadora.

Además, los pagos están sujetos a las retenciones tributarias contempladas por la legislación colombiana para los juegos de suerte y azar.

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La entidad aconseja revisar cuidadosamente los datos impresos en el billete antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el cobro de premios. También recomienda consultar los resultados únicamente mediante canales oficiales para evitar errores o información incorrecta.

De igual forma, se sugiere no compartir fotografías completas de los billetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería, ya que esta práctica puede exponer información sensible del documento.

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Los premios cuentan con un plazo legal para ser reclamados. Una vez vencido ese periodo, el derecho al cobro expira de acuerdo con las disposiciones vigentes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co