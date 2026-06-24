Resultados Super Astro Sol último sorteo del miércoles 24 de junio de 2026: números ganadores

En la jornada de este miércoles 24 de junio de 2026, los apostadores de toda Colombia mantienen su mirada fija en las balotas del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares y generosos del país. Bajo la regulación de Coljuegos, este sorteo se ha consolidado como una de las opciones predilectas para quienes buscan transformar una pequeña inversión en un premio millonario, gracias a su atractiva estructura de pagos y su dinámica que combina números con los signos del zodiaco.



Resultados Super Astro Sol último sorteo del miércoles 24 de junio de 2026

A continuación, se presentan los datos del sorteo de hoy:



Números ganadores : 4851

: 4851 Signo zodiacal: Tauro

Es fundamental que los jugadores verifiquen sus tiquetes una vez se oficialice la transmisión, recordando que el boleto físico es el único comprobante válido para reclamar cualquier premio y este no debe presentar tachones ni enmendaduras para ser aceptado por las autoridades competentes.

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La expectativa para este miércoles viene precedida de sorteos que han dejado ganadores en diversos puntos de la geografía nacional. El pasado sábado 20 de junio, la combinación ganadora fue el número 5925 bajo el signo de Acuario. Por su parte, en el sorteo del lunes 22 de junio, la suerte favoreció a quienes apostaron al número 8318 con el signo de Capricornio.

Estos antecedentes demuestran la variabilidad del juego, donde cada día a las 4:00 p. m. se abre una nueva oportunidad para los entusiastas que adquieren sus tiquetes en puntos autorizados como Su Red, SuperGIROS o Apostar S.A..



¿Cómo participar del Super Astro Sol?

Para quienes se sumergen por primera vez en este sorteo, la mecánica es sencilla pero ofrece múltiples capas de emoción. El jugador debe elegir una combinación de cuatro cifras (en un rango del 0000 al 9999) y asociarla a uno de los doce signos zodiacales. No es obligatorio que el signo elegido coincida con el signo personal del apostador; de hecho, existe la opción de realizar una apuesta automática donde el sistema asigna la combinación al azar.



La flexibilidad es otra de las claves del éxito de este chance, permitiendo apuestas que van desde los $500 hasta los $10.000 pesos. Esta accesibilidad garantiza que personas con distintos presupuestos puedan participar por el gran acumulado.



Lo que realmente diferencia al Super Astro Sol de otros sorteos en el mercado colombiano es su multiplicador de premios. Si un jugador logra acertar las cuatro cifras más el signo zodiacal, recibirá 42.000 veces lo apostado. En términos prácticos, una inversión de apenas $1.000 pesos podría convertirse en una suma bruta de $42 millones de pesos, sujeta a los descuentos legales por impuestos como el IVA (16%) y la retención en la fuente (20%). Además del premio mayor, existen categorías secundarias:



3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

En caso de resultar favorecido en el sorteo de este miércoles, el procedimiento para reclamar el dinero varía según la cuantía. Para premios menores a 48 UVT (cerca de $2.035.776), el trámite se realiza directamente en los puntos de venta con el tiquete original y el documento de identidad.

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Para montos superiores, se activan protocolos de seguridad como el formato SIPLAFT para prevenir el lavado de activos, y en premios que superen las 182 UVT (más de $7.718.984), se requiere adicionalmente una certificación bancaria y fotocopia ampliada de la cédula. Los expertos recomiendan actuar con celeridad, ya que los plazos de caducidad están regulados por la Ley 1393 de 2010.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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