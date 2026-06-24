Resultados de la Lotería del Meta hoy 24 de junio de 2026: número ganador

La Lotería del Meta realiza este miércoles 24 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteos, manteniéndose como una de las loterías tradicionales que semanalmente concentra la atención de miles de personas en diferentes regiones del país. Como ocurre en cada edición, los participantes esperan conocer el número ganador y la serie favorecida para verificar si sus billetes coinciden con la combinación anunciada durante la transmisión oficial.

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El sorteo se desarrolla bajo los mecanismos de supervisión establecidos para los juegos de suerte y azar en Colombia, con el propósito de garantizar la transparencia de todo el proceso. Una vez finaliza la extracción y se realiza la validación correspondiente, la entidad divulga los resultados oficiales a través de sus canales autorizados.

Las autoridades recomiendan consultar la información únicamente mediante fuentes oficiales y conservar los billetes en buen estado hasta confirmar los resultados y, en caso de resultar favorecido, iniciar el proceso de reclamación correspondiente.



Resultados de la Lotería del Meta del 24 de junio de 2026

Tras concluir el sorteo de esta jornada, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: 5975

5975 Serie: 143

Las personas que adquirieron billetes para este sorteo deben verificar cuidadosamente tanto el número como la serie, ya que ambos elementos son indispensables para determinar si existe algún premio asociado a la combinación obtenida.



¿A qué hora juega la Lotería del Meta?

La Lotería del Meta realiza habitualmente sus sorteos en horario nocturno mediante una transmisión oficial difundida a través de los canales autorizados por la entidad y sus plataformas digitales.

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Una vez termina la extracción, los resultados son certificados y posteriormente publicados para consulta de todos los participantes.

El proceso cuenta con controles destinados a garantizar la transparencia y la correcta ejecución de cada una de las etapas del sorteo.



Plan de premios de la Lotería del Meta

La entidad cuenta con un esquema de premios diseñado para ofrecer múltiples posibilidades de premiación durante cada jornada.

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Entre las categorías más destacadas se encuentran:



Premio mayor de 1.800 millones de pesos.

Premios secos de 300 millones de pesos.

Premios secos de 200 millones de pesos.

Premios secos de 100 millones de pesos.

Premios secos de 50 millones de pesos.

Premios secos de 20 millones de pesos.

Premios secos de 10 millones de pesos.

Premios por aproximaciones y coincidencias contempladas en el plan oficial.

Gracias a esta estructura, varios billetes pueden resultar favorecidos en cada edición del sorteo.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Meta?

Las personas que obtengan un premio deben conservar el billete original en perfecto estado, ya que este constituye el documento indispensable para validar cualquier trámite de cobro.

Generalmente, para reclamar un premio se requiere:



Presentar el billete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos adicionales exigidos para premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que las sumas más elevadas deben tramitarse directamente ante la entidad operadora.

Además, los premios están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes en Colombia, por lo que pueden aplicarse las retenciones correspondientes antes de efectuar el pago.

Las autoridades también recuerdan que existe un plazo legal de un año para reclamar los premios. Una vez vencido ese periodo, el derecho al cobro expira conforme a la normativa aplicable a los juegos de suerte y azar.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co