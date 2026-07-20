Resultados de Chontico Día del 20 de julio de 2026: número ganador y quinta cifra del último sorteo

El Chontico Día realiza este lunes 20 de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario, una de las modalidades de chance con mayor presencia en Colombia. Como ocurre todos los días del año, la extracción se desarrolla bajo los procedimientos establecidos por el operador para garantizar la transparencia del proceso y la correcta divulgación de los resultados oficiales.

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Una vez concluye el sorteo, el operador publica el número ganador y la quinta cifra a través de sus canales autorizados para que quienes registraron una jugada puedan verificar si la combinación de su comprobante coincide con el resultado oficial.

Resultados de Chontico Día del 20 de julio de 2026

Luego de finalizar la extracción correspondiente a este domingo, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: 4419

4419 Quinta cifra: 2

Antes de efectuar cualquier proceso de reclamación, es importante revisar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con la combinación oficial anunciada por el operador. En las modalidades que incluyen la quinta cifra, también deberá verificarse este dato antes de solicitar el pago de un premio.



¿Cómo funciona Chontico Día?

Chontico Día hace parte del sistema de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras comprendidas entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas.



El valor mínimo para participar es de $500, de acuerdo con las condiciones del juego. Durante la extracción oficial se obtiene un número ganador de cuatro cifras y una quinta cifra complementaria, utilizada en las modalidades que la contemplan dentro de su esquema de premiación.

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Los sorteos de Chontico Día se realizan todos los días del año, incluidos domingos y festivos, y habitualmente tienen lugar a la 1:00 de la tarde.

Modalidades de premiación

El plan de premios de Chontico Día contempla diferentes categorías, según el tipo de apuesta registrada y la cantidad de cifras acertadas.

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Entre las principales modalidades se encuentran:



Una cifra (uña): paga cinco veces el valor apostado.

Dos cifras (pata): entrega 50 veces el monto registrado.

Tres cifras directo (pleno): paga 400 veces el valor de la apuesta.

Tres cifras combinado: entrega 83 veces el monto apostado.

Cuatro cifras directo (superpleno): paga 4.500 veces el valor registrado.

Cuatro cifras combinado (supercombinado): entrega 308 veces el monto de la apuesta.

El premio final dependerá de la modalidad elegida y del valor consignado en el comprobante al momento de realizar la jugada.

¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento de cobro varía según el valor obtenido. Cuando el premio es inferior a $100.000, generalmente puede reclamarse en el mismo punto de venta donde fue adquirida la apuesta, siempre que se presente el comprobante original en buen estado.

Si el premio es igual o superior a $100.000, el trámite debe adelantarse en puntos autorizados por el operador. En estos casos será necesario presentar el tiquete original, un documento de identidad vigente y, para premios de mayor cuantía, podrán solicitarse documentos adicionales, como el RUT o formularios relacionados con las obligaciones tributarias.

Las autoridades recuerdan que el comprobante tiene una vigencia de un año para reclamar cualquier premio. También aconsejan conservar el documento sin tachaduras, enmendaduras o deterioro, ya que cualquier alteración puede impedir el proceso de validación. Asimismo, recomiendan no compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería y verificar siempre los resultados mediante los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co