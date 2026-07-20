Oposición cuestionó la paz total y la salud en su discurso tras la intervención del presidente Petro

Julio César Triana, representante de Cambio Radical, y Andrés Forero, representante del Centro Democrático, fueron los encargados de dar el discurso de la oposición después de que el presidente Gustavo Petro tuviera una intervención de casi dos horas ante el nuevo Congreso de la República. Los dos congresistas abordaron asuntos como la paz total del Gobierno saliente y la crisis de la salud.

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Inicialmente se contemplaba que fueran tres los legisladores que subirían para dar su discurso, pero Enrique Gómez no pudo ejercer el estatuto de oposición, ya que su partido (Salvación Nacional) no hace parte de la oposición del nuevo Gobierno. Por su parte, Forero reiteró la posición de su bancada de ser partido de gobierno y apoyar al Ejecutivo entrante.

Triana fue quien abrió la intervención después de que el presidente se retirara del recinto. “Es una lástima y un maltrato que no nos escuche 30 minutos, como manda la ley”, dijo el representante. El miembro de Cambio Radical sacó a colación la política de paz total que quiso implementar el gobierno Petro. Con esto, recordó episodios como el hecho de que el mandatario compartiera tarima en Medellín con nueve jefes de grupos criminales con quienes pretendía establecer diálogos e hizo referencia a detalles de la negociación que se hizo con el Clan del Golfo, revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, cuando dijo que se “jugaba a los congelados”. Además, señaló el aumento del número de hombres en armas que integran estas estructuras y la expansión de su presencia en distintos municipios.



Y aseguró: “A partir del 7 de agosto tenemos la responsabilidad titánica de reconstruir una patria, entender que por encima de la política siempre estarán los altos intereses de la patria y demostrar que, en medio de las diferencias, se debe poner por delante el interés general de los colombianos”, que, según él, fue abandonado para privilegiar el interés del presidente.



Por su parte, Andrés Forero, del Centro Democrático, reiteró la decisión de su bancada de ser partido de gobierno y apoyar los proyectos en los que tengan identidad programática. Además, controvirtió cifras presentadas por el jefe de Estado saliente, al asegurar que 2025 fue el año con más homicidios de los últimos 12 años. “No creemos en la lucha y el odio de clases y por eso apostamos por una economía fraterna en la que le vaya bien al trabajador, pero también al empresario”, afirmó.

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Forero centró buena parte de su intervención en la crisis de la salud que enfrenta el país, un tema sobre el que se especializó en hacer control político durante el anterior periodo legislativo. “Colombia es un país de muchas necesidades sociales, por eso no se puede dar el lujo de renunciar a sus riquezas”, aseguró. Finalmente, reiteró la decisión del Centro Democrático de actuar como partido de gobierno, respaldando las iniciativas del Ejecutivo que coincidan con su identidad programática y ejerciendo control sobre aquellas con las que no estén de acuerdo.