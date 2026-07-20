Cinco puntos claves del discurso del presidente Gustavo Petro en la instalación del nuevo Congreso

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizó este lunes su último baño de masas al presidir el desfile militar por el Día de la Independencia, 18 días antes de que su sucesor, Abelardo de la Espriella, asuma como jefe de Estado para el periodo 2026-2030. Tras el desfile militar, Petro tomó la palabra ante el público que asistió para ver el paso de soldados y policías en el sur de Bogotá y destacó algunos de los logros de su gestión. Horas más tarde, instaló en el Capitolio Nacional el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso, cuyos miembros fueron elegidos el pasado 8 de marzo, acto en el que pronunció otro discurso. En una intervención de dos horas, Petro destacó, por ejemplo, que su Gobierno disminuyó la pobreza en el país y rechazó que el gobierno electo de De la Espriella haya retomado las relaciones que el suyo rompió con Israel. Aquí cinco puntos claves del discurso que dio Petro en el Legislativo, el último en calidad de jefe de Estado.



1. Pruebas del supuesto fraude electoral

Petro anunció que hará pública la demanda que presentó ante la justicia por el presunto fraude que, según él, hubo en las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio y aseguró que cuenta con pruebas aportadas por "70.000 testigos digitales". "Esta noche se publica la demanda que ya se entregó a la justicia colombiana (...) con todas las pruebas e indicios que 70.000 testigos digitales, personas que se juntaron voluntariamente, expertas, sobre todo jóvenes, en el tema de los algoritmos y la programación de computadores, descubrieron del fraude en Colombia", manifestó el mandatario saliente más temprano en su discurso en el sur de Bogotá.

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"Esta noche se presenta públicamente la demanda ya interpuesta a la justicia, una demanda de nulidad. No es que vamos a presentar la demanda... es que ya se presentó con todas las pruebas", reiteró el mandatario saliente ante el Legislativo. Petro no reconoce la elección de De la Espriella en las urnas por considerar que hubo fraude, aunque nunca ha mostrado pruebas.

De la Espriella fue declarado vencedor de la segunda vuelta presidencial por un margen de 251.854 votos sobre el aspirante oficialista, Iván Cepeda, según el escrutinio definitivo del Consejo Nacional Electoral (CNE). Los resultados fueron avalados por las autoridades electorales y por las misiones internacionales de observación, que no reportaron irregularidades sistemáticas que comprometieran el resultado de la elección.



2. Petro dice que su Gobierno redujo la pobreza

El presidente saliente dijo este lunes en la instalación del nuevo periodo de sesiones del Congreso que al país le "falta mucho por hacer en el camino de la desigualdad social" pese a la disminución de la pobreza durante su Gobierno. El mandatario explicó que la pobreza monetaria bajó del 39,7 % en 2021, un año antes de que él asumiera la Presidencia, al 28 % en 2025, último año con datos consolidados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). "Bajamos 11, 12 puntos en cuatro años la pobreza monetaria en Colombia, y esto significa aproximadamente cuatro millones y medio de personas", manifestó el presidente en su discurso, en el que hizo un último balance de su gestión.



Según Petro, la pobreza extrema y la pobreza monetaria extrema también bajaron, pero aún están en "un nivel muy alto comparado con el mundo y con América Latina". Por todo eso, indicó el mandatario, la pobreza de hoy en el país "es la menor del siglo" y añadió que "como nunca antes se ha bajado radicalmente la pobreza en Colombia".



El presidente reconoció que todavía falta mejorar esos indicadores y que "ojalá el próximo Gobierno pueda seguir bajando la pobreza en Colombia, veremos", dijo en referencia a De la Espriella. "La pobreza no es un efecto natural del covid, la pobreza es un efecto de la política humana", expresó al recordar que en 2020, supuestamente por efectos de la pandemia, la pobreza monetaria llegó a estar cerca del 45 % en el país. Petro afirmó que la última medición preliminar hecha en abril pasado mostró que la pobreza monetaria está en el 25 %, pero ese dato solo se confirmará el año próximo cuando se publiquen las cifras de 2026. "Ese es el resultado complejo de una política compleja, de múltiples acciones que se realizaron en mi gobierno", indicó el presidente en su discurso.



3. La relación con Israel

Petro, por otro lado, reiteró sus críticas a la decisión de De la Espriella de restablecer las relaciones diplomáticas con Israel y aseguró que le "avergüenza" que el próximo Gobierno retome los vínculos con un país al que acusa de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. "Me avergüenza un Gobierno y un Congreso que acepte una relación diplomática con el que ha asesinado con misiles a 22.000 bebés de la humanidad", afirmó. El mandatario añadió en el discurso que "el que se ría de un genocidio es un fascista" y reiteró su rechazo a la ofensiva militar israelí en Gaza, que calificó como "crimen contra la humanidad".

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Las declaraciones se producen días después de que De la Espriella confirmó que, una vez asuma la Presidencia el próximo 7 de agosto, restablecerá la "alianza histórica" con Israel, reanudará el intercambio de embajadores y trasladará la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén, revirtiendo la política exterior de Petro. El Gobierno de Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 en rechazo a la ofensiva militar en Gaza. Durante su mandato, Colombia también se sumó a la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), un proceso del que De la Espriella ya anunció que retirará al país una vez asuma la Presidencia.



4. Una 'multinacional' del crimen

El presidente saliente denunció este lunes que en el país opera una "multinacional del crimen" compuesta por delincuentes de 38 países que hacen presencia en ciudades como Medellín y Bogotá y que él combatió desde el Ejecutivo. "Hoy hay una multinacional del crimen (...) 38 nacionalidades diferentes hemos capturado en Medellín y Bogotá", dijo Petro, quien añadió que durante su Gobierno han sido extraditados delincuentes de al menos esas 38 nacionalidades que no precisó y cuestionó que la mayoría de estos hacen parte de lo que él ha denominado como la "junta del narcotráfico", que según indica, opera desde Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. "¿Cómo se enfrenta una multinacional que vive en Dubái o vivía? Porque los misiles lo sacaron corriendo a París o Miami, etcétera", dijo Petro en referencia a la guerra en Irán que se ha extendido a otros países del golfo Pérsico.

Durante su balance en materia de seguridad el mandatario, que dejará el poder el próximo 7 de agosto cuando asuma el presidente electo también destacó el aumento del salario que reciben soldados regulares y auxiliares de la Policía que pasó de 300.000 pesos en 2022 a 1.750.905 en 2026. "Que un soldado, un patrullero tenga dignidad salarial es fundamental. Y a esto no se le puede decir derroche. Claro que es gasto, pero es inversión", aseguró.

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Durante su discurso, Petro no hizo mención directa a la política de "paz total" implementada por su Gobierno, que consistía en negociar con los diferentes grupos armados que operan en Colombia, entre esos el Clan del Golfo, la banda criminal más grande del país, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).



5. La alerta del 'meganiño'

Petro advirtió este lunes que el país afrontará en diciembre un fenómeno de El Niño que calificó como un "meganiño", por lo que instó al próximo Gobierno a preparar medidas para mitigar sus efectos sobre el abastecimiento de agua, la producción de alimentos y el sistema energético. Durante el discurso aseguró que existe una probabilidad "casi del 100 %" de que ese fenómeno climático ocurra cuando ya no esté en el poder, pues dejará el cargo el próximo 7 de agosto cuando asuma De la Espriella. "Lo que sabemos es que va a haber un meganiño, 100 % casi de probabilidad, y es en el mes de diciembre. No seré yo el presidente", afirmó Petro, quien añadió que la magnitud del fenómeno es incierta porque, según dijo, "la crisis climática es imprevisible".

Petro sostuvo que ese fenómeno climático podría reducir la disponibilidad de agua para la agricultura, el consumo humano y la producción de alimentos, y advirtió que, si el país no se prepara, las primeras consecuencias serían una crisis alimentaria. "El meganiño obviamente va a acabarnos el agua para la agricultura, para el consumo humano y para la alimentación. Es decir, si no nos preparamos lo que hay es hambre en primer lugar", dijo al tiempo que señaló que si no se toman las medidas habrá también una disminución de la energía eléctrica.

En ese sentido, insistió en que la respuesta no pasa por ampliar el uso del gas, aunque reconoció que será necesario importar parte del combustible, sino por acelerar la transición hacia las energías renovables, especialmente la solar. Petro defendió, además, la gestión energética de su Gobierno y aseguró que durante su mandato no hubo apagones porque la matriz de generación eléctrica alcanzó un 74,1 % de participación de energías limpias, impulsada, según dijo, por un incremento de 4,6 gigavatios de capacidad instalada, principalmente en proyectos solares.

El mandatario también anunció que en los últimos días de su mandato impulsará acciones para preparar al país, entre ellas duplicar la capacidad de generación solar, proteger las fuentes de agua potable, instalar más plantas desalinizadoras en la región Caribe, ampliar los distritos de riego, subsidiar fertilizantes, fortalecer la reforma agraria y brindar mayores apoyos a los productores de alimentos.

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