Inteligencia alerta de posible atentado contra el presidente electo, Abelardo de la Espriella

El equipo de seguridad del presidente electo, Abelardo de La Espriella, informó este lunes 20 de julio que recibió información de inteligencia que "advierte sobre un posible plan criminal para atentar contra su vida durante el desarrollo de la agenda de empalmes regionales", se lee en un comunicado que emitió su equipo de prensa. "De acuerdo con los reportes conocidos por las autoridades competentes, existiría un presunto ofrecimiento de hasta 3.000 millones de pesos realizado por estructuras criminales del Eln y de las disidencias de las Farc para ejecutar un atentado contra el presidente electo", agrega el comunicado, que señala que la información de inteligencia también "advierte sobre posibles intentos de infiltración en ruedas de prensa y actividades públicas, especialmente en eventos con presencia de niños y adultos mayores, con el propósito de aprovechar estos escenarios para materializar una acción violenta".

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El equipo de De la Espriella aclaró que, pese a esta información, "no suspenderá su agenda de trabajo ni el proceso de empalme territorial", porque "considera que Colombia no puede ceder ante las amenazas de quienes pretenden imponer el miedo mediante la violencia". En todo caso, agregó, se adoptarán medidas para proteger la vida del presidente electo, los integrantes del equipo de Gobierno y los ciudadanos que asistan a las actividades. El equipo del mandatario electo también solicitó a las autoridades adelantar las investigaciones correspondientes para "establecer el origen de esta amenaza, identificar a los responsables y neutralizar cualquier acción que ponga en riesgo la vida del presidente electo o de la población civil".

La denuncia se produce a menos de tres semanas de la investidura de De la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto, en medio de un clima de fuerte tensión política tras las elecciones presidenciales, cuyo resultado el presidente saliente, Gustavo Petro, sigue sin reconocer.



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