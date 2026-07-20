Resultados de Caribeña Día del 20 de julio de 2026: número ganador y quinta cifra del último sorteo

La Caribeña Día realiza este lunes 20 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una de las modalidades de chance que se juega todos los días del año en Colombia. Como sucede en cada jornada, el operador lleva a cabo la extracción bajo los procedimientos establecidos y, al finalizar, publica los resultados oficiales para que las personas que registraron una jugada puedan verificar si su combinación coincide con la anunciada.

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Una vez concluye la transmisión oficial, el número ganador y la quinta cifra quedan disponibles a través de los canales autorizados. La consulta de estos datos permite confirmar si el comprobante registrado corresponde a alguna de las modalidades de premiación previstas para este juego.



Resultados de Caribeña día 20 de julio

Número ganador: [POR DEFINIR]

[POR DEFINIR] Quinta cifra: [POR DEFINIR]

Antes de iniciar cualquier trámite relacionado con un posible premio, las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente que las cuatro cifras del comprobante coincidan exactamente con el resultado oficial. En las modalidades que incluyen la quinta cifra, también es necesario verificar ese dato, ya que hace parte de la combinación utilizada para determinar el valor del reconocimiento económico.

¿Cómo funciona Caribeña Día?

Caribeña Día pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999, elegir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



Las jugadas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000, de acuerdo con las condiciones vigentes del juego. Durante el sorteo se extraen cuatro cifras y una quinta balota complementaria, utilizada en determinadas modalidades de premiación.



El comprobante entregado al momento de registrar la apuesta constituye el único documento válido para verificar el resultado y, en caso de obtener un premio, iniciar el proceso de reclamación.

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Modalidades disponibles

Caribeña Día ofrece diferentes alternativas de participación, según el tipo de apuesta y el nivel de acierto obtenido durante el sorteo. Entre las principales modalidades se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o "pata".

Una cifra o "uña".

Cada modalidad cuenta con condiciones específicas para la liquidación de premios, por lo que resulta recomendable revisar la información consignada en el comprobante antes de efectuar cualquier verificación.

¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto obtenido. En todos los casos es indispensable presentar el tiquete original, sin alteraciones, junto con un documento de identidad vigente.

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Para premios inferiores a 48 UVT, normalmente se solicita el comprobante original y una copia del documento de identidad. Cuando el valor se ubica entre 48 y 181 UVT, también debe diligenciarse el formulario SIPLAFT. Si el premio corresponde a 182 UVT o más, además de los documentos anteriores, será necesario presentar una certificación bancaria vigente para que el pago pueda efectuarse mediante transferencia electrónica, conforme a los procedimientos establecidos por el operador.

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales antes de adelantar cualquier trámite. Asimismo, aconsejan conservar el comprobante en buen estado, evitar alteraciones o deterioros y no compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería, como medida preventiva frente a posibles fraudes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co