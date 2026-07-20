Resultados de Sinuano Día del 20 de julio de 2026: número ganador y quinta cifra del último sorteo

El Sinuano Día realiza este lunes 20 de julio de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario, una modalidad de chance que se juega todos los días del año en Colombia. Como ocurre en cada edición, la extracción se desarrolla bajo los procedimientos establecidos por el operador y, una vez finaliza, se publican los resultados oficiales para que quienes registraron una jugada puedan verificar si su combinación coincide con la anunciada.

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La transmisión del sorteo se realiza por los canales autorizados y cuenta con supervisión durante cada una de sus etapas. Al concluir el procedimiento, el operador divulga el número ganador y la quinta cifra, información que permite consultar de inmediato el resultado correspondiente a la jornada.

Resultados de Sinuano Día del 20 de julio de 2026

Tras finalizar la extracción oficial de este lunes, estos son los resultados del sorteo:



Número ganador: [POR DEFINIR]

[POR DEFINIR] Quinta cifra: [POR DEFINIR]

¿Cómo funciona el Sinuano Día?

El Sinuano Día hace parte de la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe elegir un número de cuatro cifras comprendidas entre 0000 y 9999, definir el valor de la jugada y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



Durante la extracción oficial se obtiene una combinación de cuatro cifras y una quinta balota complementaria. Esta última solo aplica para las modalidades de juego que contemplan esa opción dentro de su esquema de premiación.



El procedimiento se desarrolla en vivo y cuenta con la presencia de un notario y delegados autorizados, encargados de supervisar cada etapa del sorteo y certificar la validez de los resultados oficiales.

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Modalidades de juego disponibles

El Sinuano Día ofrece diferentes formas de participación, de acuerdo con el tipo de apuesta registrada y el nivel de acierto obtenido durante el sorteo.

Entre las modalidades disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno).

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o "pata".

Una cifra o "uña".

Quinta balota, para las modalidades que incluyen esta alternativa.

Cada modalidad tiene condiciones específicas para la entrega de premios, por lo que resulta conveniente revisar cuidadosamente la información registrada en el comprobante antes de comparar el resultado oficial.

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Recomendaciones para reclamar un premio

Si la combinación registrada resulta favorecida, será indispensable conservar el comprobante original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación.

De manera general, para realizar el cobro será necesario presentar el comprobante original junto con un documento de identidad vigente. Cuando se trate de premios de mayor cuantía, el operador podrá solicitar documentación adicional, de acuerdo con la normatividad aplicable y los procedimientos establecidos.

Las autoridades también recomiendan consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales, evitar cualquier alteración o deterioro del comprobante y no compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería, como medida preventiva frente a posibles fraudes. Además, antes de adelantar cualquier trámite, conviene verificar cuidadosamente que el número ganador y la quinta cifra coincidan exactamente con los datos registrados en la jugada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co