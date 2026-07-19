Resultados de Chontico Noche del 19 de julio de 2026: número ganador del último sorteo

El Chontico Noche realiza este domingo 19 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una de las modalidades de chance con mayor presencia en Colombia. Como ocurre en cada jornada, la extracción se desarrolla bajo los protocolos de control establecidos para los juegos de suerte y azar, con el propósito de garantizar la transparencia del proceso y la correcta divulgación de los resultados oficiales.

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Una vez finaliza el sorteo, el operador publica la combinación ganadora para que las personas que registraron una jugada puedan verificar si el número elegido coincide con el resultado oficial. Además de ofrecer diferentes modalidades de premiación, este sistema de apuestas permanentes aporta recursos destinados al financiamiento del sistema de salud en el país.

Resultados de Chontico Noche del 19 de julio de 2026

Al cierre de esta publicación, el sorteo correspondiente a este domingo 19 de julio de 2026 se encuentra pendiente de realizarse.



Número ganador: Por definir

Quinta cifra: Por definir



Una vez el operador oficial publique la combinación ganadora, esta información será actualizada.

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¿Cómo funciona Chontico Noche?

Chontico Noche hace parte del sistema de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras comprendida entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.

Durante la extracción se obtiene un número ganador de cuatro cifras y una quinta cifra complementaria, utilizada en determinadas modalidades del juego. El monto de la apuesta puede ajustarse al presupuesto de cada participante, respetando los valores mínimos establecidos.

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Gracias a su programación diaria, este sorteo permite participar todos los días del año y consultar una nueva combinación ganadora en cada jornada.

Plan de premios de Chontico Noche

El esquema de premiación contempla distintas categorías, dependiendo de la modalidad seleccionada y del nivel de acierto obtenido.

Las principales modalidades son:

Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

el valor apostado. Cuatro cifras combinado: entrega 308 veces el monto registrado.

el monto registrado. Tres cifras directo: paga 400 veces el valor de la apuesta.

el valor de la apuesta. Tres cifras combinado: paga 83 veces el valor registrado.

el valor registrado. Dos cifras (pata): entrega 50 veces el monto apostado.

el monto apostado. Una cifra (uña): paga cinco veces el valor de la apuesta.

El valor definitivo del premio dependerá de la modalidad elegida y del dinero registrado en el comprobante al momento de realizar la jugada.

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¿Cómo reclamar un premio?

Si el número registrado resulta favorecido, será indispensable conservar el comprobante original, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de cobro.

Generalmente, para reclamar un premio se requiere:

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Presentar el comprobante original, sin alteraciones ni deterioro.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos adicionales establecidos cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados por el operador, mientras que los montos superiores deben tramitarse directamente en las oficinas correspondientes, siguiendo los procedimientos establecidos.

Asimismo, los premios obtenidos en los juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales previstos en la legislación colombiana.

Las autoridades recuerdan que el plazo legal para reclamar un premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez vence ese término, el derecho al cobro expira. También recomiendan proteger el comprobante de la humedad, evitar cualquier alteración del documento y no compartir fotografías completas del mismo en redes sociales o aplicaciones de mensajería como medida preventiva frente a posibles fraudes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.