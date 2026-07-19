Resultados de Caribeña Día del 19 de julio de 2026: número ganador y quinta cifra del último sorteo

La Caribeña Día realiza este domingo 19 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una modalidad de chance que se juega todos los días del año en Colombia. Como ocurre en cada jornada, la extracción se desarrolla bajo los procedimientos establecidos por el operador y, una vez concluye, se publican los resultados oficiales para que las personas que registraron una jugada puedan verificar si la combinación elegida coincide con la anunciada.

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El sorteo se transmite por los canales autorizados y, al finalizar el proceso, el operador divulga el número ganador y la quinta cifra correspondiente a la jornada. Las autoridades recomiendan consultar esta información únicamente a través de los medios oficiales y conservar el comprobante en buen estado hasta confirmar si corresponde el reconocimiento de algún premio.

Resultados de Caribeña Día del 19 de julio de 2026

Luego de concluir la extracción oficial de este domingo, estos son los resultados del sorteo:



Número ganador: 4667

Quinta cifra: 0

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es importante revisar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con la combinación oficial publicada por el operador. En las modalidades que incluyen la quinta cifra, también deberá verificarse ese dato, ya que hace parte del resultado oficial y puede influir en el valor del premio, de acuerdo con las condiciones del juego.



¿Cómo funciona Caribeña Día?

Caribeña Día hace parte del sistema de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe elegir una combinación de cuatro cifras comprendidas entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000, según las condiciones establecidas para esta modalidad. Durante el sorteo se extraen cuatro cifras y una quinta balota complementaria, utilizada en determinadas modalidades de premiación.

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El comprobante entregado al momento de registrar la jugada constituye el único documento válido para verificar el resultado y, en caso de resultar favorecido, iniciar el proceso de cobro.

Modalidades de juego

Caribeña Día ofrece diferentes modalidades de participación, dependiendo del tipo de apuesta realizada y del nivel de acierto obtenido.

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Entre las principales categorías se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o "pata".

Una cifra o "uña".

Cada modalidad cuenta con reglas específicas para la liquidación de premios, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente la información registrada en el comprobante antes de efectuar cualquier verificación.

¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del valor obtenido. En todos los casos será indispensable presentar el tiquete original, sin alteraciones, junto con un documento de identidad vigente.

Para premios inferiores a 48 UVT, normalmente se requiere el comprobante original y una copia del documento de identidad. Cuando el valor se encuentra entre 48 y 181 UVT, también debe diligenciarse el formulario SIPLAFT. Si el premio corresponde a 182 UVT o más, además de los documentos anteriores, será necesario presentar una certificación bancaria vigente para que el pago pueda efectuarse mediante transferencia electrónica, conforme a los procedimientos establecidos por el operador.

Las autoridades aconsejan verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite. También recomiendan proteger el comprobante de la humedad y el deterioro, evitar cualquier alteración del documento y no compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería, como medida preventiva frente a posibles fraudes.