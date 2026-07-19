Resultados de Sinuano Día del 19 de julio de 2026: número ganador y quinta cifra del último sorteo

El Sinuano Día realiza este domingo 19 de julio de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario, una modalidad de chance que se juega todos los días del año en Colombia. Como ocurre en cada edición, la extracción se desarrolla bajo los procedimientos establecidos por el operador y con supervisión durante cada una de sus etapas, con el propósito de garantizar la transparencia del proceso y la correcta divulgación de los resultados oficiales.

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Una vez finaliza la transmisión, el operador publica el número ganador y la quinta cifra a través de los canales autorizados para que las personas que registraron una jugada puedan verificar si la combinación de su comprobante coincide con el resultado oficial. Las autoridades recuerdan la importancia de consultar la información únicamente mediante fuentes oficiales antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el cobro de un premio.

Resultados de Sinuano Día del 19 de julio de 2026

Luego de concluir la extracción correspondiente a este domingo, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: 9057

Quinta cifra: 7

Antes de realizar cualquier proceso de reclamación, es recomendable revisar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con la combinación oficial anunciada. En las modalidades que incluyen la quinta cifra, también deberá verificarse este dato, ya que forma parte del resultado oficial del juego.



¿Cómo funciona Sinuano Día?

Sinuano Día hace parte del sistema de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o en las plataformas habilitadas por el operador.



Durante el sorteo se extrae una combinación de cuatro cifras y una quinta balota complementaria. Esta última solo aplica para las modalidades que la contemplan dentro de su esquema de premiación.

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La extracción se realiza en vivo y cuenta con la supervisión de un notario y de delegados autorizados, quienes verifican el desarrollo del procedimiento y certifican la validez de los resultados publicados al finalizar la jornada.

Modalidades de juego disponibles

El plan de juego de Sinuano Día contempla diferentes opciones de participación, de acuerdo con el tipo de apuesta registrada y el nivel de acierto obtenido.

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Entre las principales modalidades se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno).

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o "pata".

Una cifra o "uña".

Quinta balota, disponible para las modalidades que la incluyen.

Cada modalidad cuenta con condiciones específicas para la liquidación de los premios, por lo que es importante revisar la información consignada en el comprobante antes de verificar el resultado.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada resulta favorecida, será indispensable conservar el comprobante original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de cobro.

Generalmente, para efectuar la reclamación será necesario presentar el comprobante original y un documento de identidad vigente. En premios de mayor cuantía, el operador podrá solicitar documentación adicional conforme a la normatividad aplicable y a los procedimientos establecidos para este tipo de juegos.

Las autoridades también recomiendan evitar cualquier alteración del comprobante y no compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería, como medida para reducir el riesgo de fraude. Asimismo, aconsejan verificar siempre los resultados mediante los canales oficiales antes de adelantar cualquier trámite relacionado con el reconocimiento de un premio.