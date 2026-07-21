Resultados de Dorado Tarde del 21 de julio de 2026: número ganador y quinta balota del último sorteo

El dinamismo del azar marca el ritmo de este martes en la capital y el centro del país. Miles de ciudadanos siguen atentos las novedades del Dorado Tarde, uno de los sorteos de chance diarios con mayor arraigo, tradición y nivel de preferencia en el mercado colombiano. Operado bajo el marco institucional de la Lotería de Bogotá, este juego destaca por su transparencia en cada proceso y por su relevante impacto social, puesto que cada apuesta efectuada contribuye directamente a la financiación de los servicios de salud pública.



Número ganador del Dorado Tarde - 21 de julio

A continuación, habilitamos el espacio oficial para registrar la combinación ganadora de la jornada de hoy, martes 21 de julio:



Número Ganador:

La Quinta (balota adicional):

(Nota: El espacio correspondiente será actualizado en tiempo real una vez concluya la sesión oficial del sorteo a las 3:25 p.m. y las autoridades competentes expidan el acta de validación).



¿Cómo jugar al Dorado Tarde y cuál es el costo de la apuesta?

La mayor cualidad técnica del Dorado Tarde radica en su formato flexible de chance o apuesta permanente. A diferencia de los billetes de lotería preimpresos que imponen una tarifa fija, aquí el apostador conserva el control absoluto de su presupuesto y de su selección numérica.

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Para participar, el usuario escoge una combinación de cuatro dígitos (comprendida entre el 0000 y el 9999) y fija el monto a arriesgar. Se pueden realizar jugadas desde valores tan accesibles como $500 o $1.000 pesos (más el 19% del impuesto al valor agregado, IVA) en los terminales de la red autorizada Paga Todo, así como en sus plataformas digitales oficiales.



Plan de premios

El esquema de retribución del Dorado Tarde está regido por la legislación colombiana de apuestas permanentes y se liquida sobre el valor neto de la jugada (descontando el IVA):



4 cifras (Directo): Retribuye 4.500 veces la suma apostada.

Retribuye la suma apostada. 3 cifras (Directo): Otorga 400 veces el valor invertido.

Otorga el valor invertido. 2 cifras (Pata): Paga 50 veces la cantidad jugada.

Paga la cantidad jugada. 1 cifra (Uña): Devuelve 5 veces lo apostado.

Adicionalmente, los apostadores pueden optar por la modalidad de chance combinado, en la cual se obtiene premio si las cifras seleccionadas coinciden en cualquier orden. Aunque esta alternativa ajusta el factor de ganancia, eleva significativamente la probabilidad matemática de acertar.



Protocolo legal para reclamar el premio

En caso de que su formulario resulte premiado este martes, es necesario atender las siguientes disposiciones legales para solicitar la entrega del dinero:



Conservación del boleto: El tiquete impreso constituye el único título valor válido ante la ley. Debe permanecer en perfecto estado, exento de enmiendas, tachaduras, roturas o humedad. Documento de identidad: Es requisito de carácter obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original. Puntos de cobro: Las sumas menores se desembolsan directamente en las agencias de la red autorizada. Si la cuantía supera las 48 UVT (aproximadamente $2.259.000 pesos), la gestión debe tramitarse en las oficinas centrales de la empresa concesionaria, donde se aplicará la retención del 20% por concepto de impuesto a las Ganancias Ocasionales. Caducidad: Conforme a la Ley 1393, el ganador cuenta con un plazo límite de un año calendario para hacer efectivo su cobro antes de que los fondos expiren y sean destinados al sistema de salud.

El nombre del sorteo se inspira en la emblemática leyenda prehispánica de El Dorado, cuyo mito sobre imperios de riqueza y prosperidad se encuentra ligado a la historia de la Sabana de Bogotá y la cultura muisca. Desarrollado en sus inicios como un mecanismo de juego diario por la Lotería de Bogotá, la marca evolucionó progresivamente hasta consolidar una estructura de múltiples sorteos (Mañana, Tarde, Noche y Festivos), manteniendo el compromiso constante de transferir recursos hacia los hospitales e instituciones de salud del país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.