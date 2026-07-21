Remates de viviendas de la SAE con FNA: inmuebles desde los $25 millones con financiación del 90%

Una de las alternativas que ha captado la atención de muchos colombianos a la hora de comprar vivienda nueva son los remates o subastas. Una de las opciones disponibles surge de la articulación entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), que permite acceder a propiedades ubicadas en diferentes regiones del país con posibilidades de financiación de hasta el 90% del valor del inmueble.

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Dentro de la oferta se pueden encontrar casas, apartamentos, fincas, locales y otros bienes que llegaron a administración estatal después de diferentes procesos judiciales o administrativos. Debido a estas condiciones, algunos inmuebles tienen precios inferiores a los que suelen encontrarse en el mercado tradicional. Además, el catálogo se actualiza constantemente, por lo que los valores y la disponibilidad pueden cambiar de acuerdo con cada convocatoria.



¿Qué son los inmuebles de la SAE?

La Sociedad de Activos Especiales es la entidad encargada de administrar bienes que pasan a manos del Estado por mecanismos como extinción de dominio, embargos, procesos de cobro de cartera, liquidaciones y otras actuaciones judiciales o administrativas. Entre esos activos se encuentran viviendas urbanas, apartamentos, lotes, locales comerciales y predios rurales. Una vez estos bienes ingresan al inventario de la SAE, pueden ser comercializados mediante diferentes mecanismos de venta con el fin de generar recursos para el Estado y dar salida a los activos disponibles. Para los compradores, esto significa la posibilidad de acceder a inmuebles que tienen características, ubicaciones y precios variados dependiendo del estado del bien, el municipio donde se encuentre y las condiciones específicas de la venta.



Cómo funciona la alianza entre la SAE y el Fondo Nacional del Ahorro

Uno de los principales obstáculos para comprar vivienda es reunir una cuota inicial elevada. Por esa razón, el Fondo Nacional del Ahorro habilitó la posibilidad de financiar inmuebles administrados por la SAE mediante créditos hipotecarios que pueden cubrir hasta el 90% del valor comercial de la propiedad.

La financiación aplica para distintos tipos de vivienda, incluyendo Vivienda de Interés Prioritario (VIP), Vivienda de Interés Social (VIS) y vivienda No VIS. También puede utilizarse para inmuebles usados, incluso aquellos que fueron construidos hace varios años, ya que no existe una restricción por antigüedad de la vivienda dentro de este esquema. El crédito funciona bajo las condiciones habituales del FNA y el monto aprobado dependerá de la capacidad de pago de cada solicitante.



Remates de la SAE: inmuebles desde $25 millones de pesos

Uno de los aspectos que más llama la atención de estas convocatorias es el precio de algunos inmuebles que aparecen dentro del catálogo oficial. De acuerdo con publicaciones recientes basadas en la oferta disponible, existen inmubles con valores inferiores a los $30 millones:



Garaje de $25 millones en Cali

Código: GAR-3450-2025

Estado: venta

Ciudad: Cali

Departamento: Valle del Cauca

Precio: $25.000.000

Área construida: 12,5 m²

Estrato: 4

Matrícula inmobiliaria: 370-572816

Casa de $68 millones en Tuluá

Código: CAS-2879-2025

Estado: venta

Ciudad: Tuluá

Departamento: Valle del Cauca

Precio: $68.415.923

Área construida: 31 m²

Área de lote: 60,5 m²

Estrato: 3

Matrícula inmobiliaria: 384-64741

Año de construcción: 1995

Casa en $86 millones en Carolina, Antioquia

Departamento: Antioquia

Precio: $85.944.955

Área construida: 59,5 m²

Área de lote: 64 m²

Estrato: 2

Matrícula inmobiliaria: 025-25411

Local en Bogotá

Código: LOC-0073-2025

Tipo de inmueble: local comercial

Estado: venta

Ciudad: Bogotá D. C.

Sector: Altos de Chozica - Zona Centro (Suba)

Precio comercial: $52.551.949

Precio actual: $35.125.723

Área construida: 1,89 m²

Matrícula inmobiliaria: 50N-20208186

Antigüedad aproximada: 28 años

Ocupación: desocupado

¿Cómo acceder a la financiación de hasta el 90% con el Fondo Nacional del Ahorro?

Las personas interesadas en solicitar crédito para adquirir uno de estos inmuebles deben estar vinculadas al Fondo Nacional del Ahorro mediante cesantías o ahorro voluntario contractual. Además, el FNA establece que los solicitantes deben encontrarse dentro del rango de edad permitido al momento de la aprobación del crédito, el cual va aproximadamente entre los 18 y los 75 años. Otro aspecto fundamental es demostrar capacidad de pago suficiente para asumir las cuotas del préstamo hipotecario. Como ocurre con cualquier crédito de vivienda, la entidad financiera realiza una evaluación del perfil económico de cada solicitante antes de emitir una aprobación.



El catálogo de propiedades puede revisarse directamente a través de las plataformas oficiales del Fondo Nacional del Ahorro, donde aparecen los bienes administrados por la SAE que se encuentran habilitados para procesos de venta. Allí es posible filtrar por ciudad, tipo de inmueble, área y rango de precios. También puede consultar los inmuebles aquí: https://www.saesas.gov.co/.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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