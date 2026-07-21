Precio del dólar en Colombia hoy, 21 de julio de 2026: cómo abrió la TRM este martes

El precio del dólar en Colombia abrió este martes 21 de julio de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.262,58 por cada dólar estadounidense. La cifra vigente para la jornada representa un aumento frente al valor observado el pasado viernes 17 de julio, cuando la tasa se ubicó en $3.221,41. La diferencia entre ambos registros es de $41,17, equivalente a una variación de 1,28 %. La TRM que rige este martes corresponde al valor calculado para el período comprendido entre el 18 y el 21 de julio, debido a que durante el fin de semana y el lunes festivo no hubo una nueva actualización diaria del indicador. Por esta razón, la tasa permaneció en el mismo nivel durante cuatro jornadas consecutivas.

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En lo corrido de julio, la tendencia sigue mostrando una reducción frente a los niveles con los que comenzó el mes. El 1 de julio de 2026 la TRM se ubicó en $3.440,83, mientras que para este 21 de julio se encuentra en $3.262,58. La diferencia acumulada es de $178,25 por dólar. En términos porcentuales, el descenso acumulado durante julio alcanza 5,18 %, lo que significa que comprar un dólar hoy requiere menos pesos colombianos que a comienzos del mes.

Durante las primeras semanas de julio se registraron varias caídas consecutivas. La TRM pasó de niveles superiores a $3.400 hasta ubicarse cerca de $3.200 hacia la segunda mitad del mes. En ese recorrido, los registros diarios mostraron valores como $3.403,35 el 2 de julio, $3.357,82 el 3 de julio y $3.305,38 el 10 de julio, antes de llegar a los $3.221,41 observados el 17 de julio. A continuación, le compartimos el precio promedio del dólar en casas de cambio en las ciudades principales del país:



Ciudad Precio de compra (promedio) Precio de venta (promedio) Bogotá D.C. $3.350 $3.430 Medellín $3.380 $3.540 Cali $3.350 $3.600 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.300 $3.370 Pereira $3.730 $3.800

El euro comienza la semana a la baja y cae hasta los 1,1409 dólares

El euro comenzó esta semana a la baja, al perder este lunes un 0,26 % de su valor frente al dólar, hasta los 1,1409 dólares, mientras se mantiene la incertidumbre en Oriente Medio, región clave para el mercado energético mundial y una zona perturbada por las hostilidades entre EE. UU. e Irán. El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1409 dólares, frente a los 1,1442 dólares a los que cotizaba en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas del viernes de la semana pasada.



Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1426 dólares, por debajo de los 1,1435 dólares atribuidos el viernes. El euro perdió valor ante el billete verde en un contexto marcado por la caída que experimentó el valor del petróleo brent, que comenzó la sesión con un alza de más del 3 % y después de que de madrugada el barril llegara a los 91,42 dólares, para después comenzar a subir menos y caer un 0,11 %, hasta situarse por debajo de los 88 dólares.



Estas fluctuaciones se produjeron ante la posibilidad de nuevas negociaciones de paz en el conflicto que mantienen EE.UU. e Irán, una guerra que ha afectado el flujo de hidrocarburos por el estrecho de Ormuz. Por dicho paso circulaba antes de la campaña de bombardeos estadonunidenses e israelíes contra la República Islámica en torno al 20 % del petróleo y del gas mundiales. La navegación por el estrecho se ha restringido ostensiblemente desde que a principios de mes EE. UU. denunciara nuevos ataques iraníes contra barcos, lo que provocó otra campaña de ataques estadounidenses y represalias de Teherán, que ha respondido bombardeado países en la región.

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EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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