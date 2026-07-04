Resultados de Dorado Tarde del 4 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Dorado Tarde realiza este sábado 4 de julio de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario, una modalidad de chance que hace parte de los juegos autorizados en Colombia. Como ocurre cada día, la extracción en vivo permite conocer la combinación ganadora, la cual es publicada por el operador para que quienes registraron una jugada puedan verificar de forma rápida si obtuvieron alguno de los premios.

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Este sorteo se desarrolla bajo estrictas normas de control por parte de las autoridades competentes, con el propósito de garantizar la transparencia en todo el proceso. Una vez finaliza la jornada, los resultados oficiales quedan disponibles a través de los canales autorizados para facilitar la consulta del público.

Resultados de Dorado Tarde del 4 de julio de 2026

Una vez concluya el sorteo correspondiente a este sábado, estos serán los números de la suerte:



Número ganador: Por definir

Por definir Quinta balota: Por definir

Es muy importante comparar cada una de las cuatro cifras registradas en su comprobante con la combinación anunciada oficialmente, ya que cualquier diferencia puede modificar el resultado de acuerdo con la forma en la que haya jugado.



¿Cómo funciona Dorado Tarde?

Este sorteo pertenece a la modalidad de apuestas permanentes. Para participar es necesario seleccionar un número de cuatro cifras, comprendidas entre el 0000 y el 9999, y registrar la jugada en un punto de venta autorizado.



El monto apostado es definido libremente por cada participante, respetando los valores mínimos permitidos por la ley. Durante la extracción también se obtiene una quinta balota, utilizada en algunas modalidades específicas del juego. Los tiquetes pueden adquirirse en la red comercial habilitada y en las plataformas virtuales del operador.

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¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo de Dorado Tarde se realiza todos los días a las 3:25 de la tarde. Una vez termina la extracción, el operador publica los datos mediante sus canales autorizados, permitiendo verificar rápidamente la combinación ganadora.

Para evitar confusiones durante la consulta, se aconseja utilizar únicamente las plataformas oficiales del concesionario.

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Plan de premios de Dorado Tarde

El esquema de pagos contempla diferentes categorías de premiación, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas. Las principales opciones son:

Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Tres cifras directo: entrega 400 veces el monto de la apuesta.

entrega 400 veces el monto de la apuesta. Dos cifras (pata): paga 50 veces el valor jugado.

paga 50 veces el valor jugado. Una cifra (uña): entrega cinco veces el valor apostado.

Además, algunas modalidades combinadas permiten acceder a premios cuando las cifras coinciden en un orden diferente al seleccionado, conforme a las condiciones del reglamento.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la suerte lo acompañó y resultó ganador, debe conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que es el único soporte válido para realizar el cobro. Generalmente, para reclamar se requiere:

Presentar el comprobante original sin tachaduras ni roturas.

Su documento de identidad vigente.

vigente. Formularios adicionales cuando el premio corresponda a una cuantía superior.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que las sumas más altas deben tramitarse directamente en las oficinas del concesionario. Recuerde que a estos montos se les aplican las retenciones tributarias y de ganancias ocasionales exigidas por la legislación colombiana.

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Tenga en cuenta que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez vencido ese término, el derecho al cobro expira de forma definitiva. Por seguridad, proteja el documento de cualquier daño y evite compartir fotografías completas del boleto en redes sociales.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co