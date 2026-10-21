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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de La Caribeña Noche hoy, 21 de octubre: consulte el número ganador y la quinta cifra

Resultados de La Caribeña Noche hoy, 21 de octubre: consulte el número ganador y la quinta cifra

Consulte el resultado de Caribeña Noche de este miércoles 21 de octubre de 2026. Revise las cuatro cifras ganadoras y la quinta cifra para comprobar si acertó su apuesta.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Caribeña Noche, último sorteo hoy sábado 3 de octubre: último sorteo y números ganadores
Resultados Caribeña Noche -
Canva - Caribeña Noche

Caribeña Noche es uno de los juegos de chance que se realizan en Colombia. En esta modalidad, los participantes eligen una combinación de cuatro cifras y, después del sorteo, pueden comparar sus tiquetes con los resultados oficiales para verificar si obtuvieron algún premio. Este miércoles 21 de octubre de 2026 se realiza una nueva jornada de Caribeña Noche. En esta nota podrá consultar los resultados del sorteo una vez se publique la combinación ganadora.

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Resultado de Caribeña Noche del 21 de octubre de 2026

Los resultados del sorteo de este lunes están pendientes de confirmación. Estos son los datos que se actualizarán cuando se conozca la combinación oficial:

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  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente.
  • Quinta cifra: pendiente.

Una vez se confirme el resultado oficial, los participantes podrán comparar las cifras con las registradas en sus tiquetes. Es importante verificar que la combinación corresponda a la fecha del sorteo en el que participaron y no confundirla con los resultados de jornadas anteriores.

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¿A qué hora se realiza el sorteo de Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza habitualmente en horas de la noche. Los resultados se publican a través de los canales autorizados del operador y de los medios que informan sobre los juegos de chance.

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Se recomienda consultar las fuentes oficiales para confirmar el horario de la jornada y conocer la combinación ganadora una vez finalice el sorteo.

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¿Cómo consultar los resultados de Caribeña Noche?

Para verificar si ganó, compare los números de su tiquete físico o digital con los resultados publicados por los canales oficiales. Conserve el comprobante de la apuesta y consulte los requisitos establecidos por el operador autorizado para reclamar un eventual premio.

Recuerde que los resultados dependen del azar y que las cifras de sorteos anteriores no permiten predecir combinaciones futuras.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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