Dorado Noche hoy: estos son los resultados del miércoles 21 de octubre de 2026

Miles de apostadores en Colombia permanecen atentos al sorteo de El Dorado Noche, uno de los juegos de chance más populares del país y que cada día entrega oportunidades de premio a quienes le apuestan a sus números de la suerte. Este sorteo hace parte de la familia de juegos El Dorado, que también cuenta con las modalidades de mañana y tarde, convirtiéndose en una de las opciones más consultadas por los aficionados a los juegos de azar.

La modalidad nocturna se ha consolidado como una de las más seguidas debido a la frecuencia de sus sorteos y a la posibilidad de obtener premios importantes con apuestas de bajo valor. Los jugadores pueden participar seleccionando un número de cuatro cifras y optar por distintas formas de premio dependiendo de la cantidad de aciertos obtenidos.



Resultado de El Dorado Noche del 21 de octubre de 2026Número ganador

Cuatro cifras: 7153

Tres últimas cifras: 153

Dos últimas cifras (pata): 53

Quinta cifra: 2

El resultado oficial será publicado una vez concluya el sorteo correspondiente a este miércoles 21 de octubre. Los participantes podrán verificar si resultaron ganadores comparando su apuesta con las cifras anunciadas oficialmente.



¿Cómo funciona el chance El Dorado Noche?

El juego consiste en escoger un número de cuatro cifras y definir el valor de la apuesta. Dependiendo de la coincidencia entre el número apostado y el resultado oficial, el jugador puede recibir premios por uno, dos, tres o cuatro aciertos. Esta modalidad está autorizada dentro de los juegos de suerte y azar que operan en Colombia bajo regulación oficial. Uno de los principales atractivos del sorteo es que permite participar con montos relativamente bajos y ofrece multiplicadores importantes sobre el valor apostado. Por esa razón, diariamente miles de personas consultan los resultados oficiales después de cada sorteo.

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De acuerdo con el plan de premios difundido para el juego, quienes acierten la última cifra reciben cinco veces el valor apostado. Los jugadores que logren acertar las dos últimas cifras pueden recibir 50 veces lo apostado, mientras que tres cifras consecutivas pagan hasta 400 veces la apuesta en modalidad plena. El premio mayor corresponde al acierto de las cuatro cifras exactas, que puede entregar hasta 4.500 veces el valor apostado.



El Dorado, uno de los chances más populares de Colombia

La popularidad del juego también está relacionada con la frecuencia de sus sorteos. El Dorado cuenta con las modalidades de mañana, tarde y noche, lo que ofrece varias oportunidades de participación durante la semana. El cronograma oficial de estos sorteos es divulgado por la Lotería de Bogotá. Además, distintas plataformas especializadas en loterías y chances destacan que las probabilidades de acertar las cuatro cifras son de una entre 10.000, una cifra que lo convierte en uno de los juegos más consultados por los apostadores habituales.



El último resultado verificado disponible antes del sorteo de este 21 de octubre correspondió al realizado el 20 de octubre de 2026, cuando en El Dorado Noche salió favorecido el número 8367. En esa oportunidad, las tres últimas cifras fueron 367, la pata correspondió al 67 y la uña al número 7.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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