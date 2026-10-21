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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Sinuano Noche resultados de hoy, miércoles 21 de octubre de 2026: números ganadores

Sinuano Noche resultados de hoy, miércoles 21 de octubre de 2026: números ganadores

El Sinuano cuenta con dos modalidades: Sinuano Día y Sinuano Noche. El sorteo nocturno se realiza a las 10:30 p. m. de lunes a sábado y a las 8:30 p. m. los domingos y festivos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Sinuano Noche 21 de octubre de 2026: resultados, números ganadores
Sinuano Noche 21 de octubre de 2026: resultados, números ganadores -
El Sinuano - Getty Images

Los apostadores de toda Colombia esperan el resultado de El Sinuano Noche, uno de los sorteos de chance más consultados del país y que diariamente reúne a miles de jugadores que buscan acertar las cifras ganadoras para obtener importantes premios en efectivo. El juego se ha consolidado como una de las modalidades más populares dentro de las apuestas permanentes gracias a sus sorteos diarios y a la posibilidad de participar con montos accesibles.

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Cada noche, los jugadores revisan con expectativa los resultados oficiales para verificar si lograron acertar una, dos, tres o las cuatro cifras del número ganador. Dependiendo del tipo de apuesta realizada y de la cantidad de aciertos obtenidos, los premios pueden multiplicar considerablemente el valor apostado.

Resultado de El Sinuano Noche del 21 de octubre de 2026

  • Número ganador:
  • Cuatro cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • Pata (dos últimas cifras):
  • Uña (última cifra):

Una vez las autoridades y operadores autorizados divulguen el resultado oficial, los jugadores podrán comparar su apuesta con las cifras sorteadas para determinar si obtuvieron algún premio.

Cómo funciona el chance El Sinuano

El Sinuano cuenta con dos modalidades: Sinuano Día y Sinuano Noche. El sorteo diurno se realiza diariamente a las 2:30 de la tarde, mientras que el nocturno se juega a las 10:30 p. m. de lunes a sábado y a las 8:30 p. m. los domingos y festivos. La mecánica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre 0000 y 9999. Los participantes deciden además el valor de su apuesta y el tipo de modalidad con la que desean jugar. Posteriormente esperan la publicación del resultado oficial para verificar si acertaron las cifras sorteadas.

Plan de premios de El Sinuano

Uno de los aspectos que hace atractivo al juego es su plan de premios. De acuerdo con la información disponible para los juegos de chance en Colombia, los apostadores pueden recibir cinco veces el valor apostado si aciertan una cifra, 50 veces si aciertan dos cifras, 400 veces si logran tres cifras y hasta 4.500 veces lo apostado cuando aciertan las cuatro cifras exactas. Algunas modalidades también contemplan premios adicionales relacionados con la quinta balota, lo que amplía las posibilidades para los participantes.

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Mientras se conoce el resultado oficial de esta noche, los apostadores continúan consultando el historial reciente del juego. Según los registros disponibles, el último resultado confirmado de Sinuano Noche corresponde al 20 de octubre de 2026, cuando salió el número 3247. Por su parte, en Sinuano Día, el resultado más reciente reportado para el 21 de octubre fue el 4625.

La frecuencia de sus sorteos y la facilidad para participar han convertido a El Sinuano en una de las referencias obligadas para los aficionados al chance en Colombia. Por ello, miles de personas permanecen pendientes cada noche de la publicación oficial del número ganador para comprobar si la suerte estuvo de su lado.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA
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