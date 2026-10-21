Super Astro Luna resultados del 21 de octubre de 2026: números ganadores con la quinta

La expectativa volvió a tomar fuerza entre los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia con un nuevo sorteo de Super Astro Luna, una modalidad que se diferencia de los chances tradicionales porque no solo exige acertar un número, sino también un signo zodiacal. Esta característica ha convertido al juego en uno de los más reconocidos del país, ya que combina las apuestas numéricas con los doce signos del zodiaco, ofreciendo distintas posibilidades de premio para quienes prueban suerte cada noche. Además, cuenta con cobertura nacional y puede jugarse en puntos autorizados y plataformas habilitadas para apuestas legales.

Resultado de Super Astro Luna del 21 de octubre de 2026

Ya se realizó el sorteo correspondiente a este miércoles 21 de octubre de 2026. Estos son los resultados:

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Número ganador:

Signo ganador:

Con estos resultados, los apostadores ya pueden revisar sus tiquetes y confirmar si obtuvieron algún premio de acuerdo con la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta. A diferencia de otros sorteos diarios que únicamente dependen de una combinación numérica, Super Astro Luna incorpora un elemento adicional: el signo zodiacal. Para participar, cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y asociarlo con uno de los doce signos disponibles. El resultado oficial del sorteo incluye precisamente esos dos componentes: un número ganador y un signo ganador.

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Esta mecánica ha hecho que el juego gane popularidad en distintas regiones del país, especialmente entre quienes buscan una alternativa diferente a los sorteos tradicionales de chance. También existe la posibilidad de jugar una misma combinación con todos los signos zodiacales para ampliar las opciones de acierto.

Horario del sorteo Super Astro Luna

El sorteo se realiza todos los días del año. Entre semana se juega en horario nocturno alrededor de las 10:40 p. m. a 10:50 p. m., mientras que los sábados mantiene una programación similar. Los domingos y festivos, por su parte, la transmisión se adelanta para las 8:30 p. m. Gracias a esta frecuencia diaria, los participantes tienen la posibilidad de realizar apuestas de manera permanente y consultar resultados cada noche.

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El atractivo principal de este juego está en sus premios. El premio mayor se obtiene cuando coinciden las cuatro cifras en el orden exacto y además se acierta el signo zodiacal sorteado. Dependiendo de la modalidad jugada, el plan de pagos contempla premios para diferentes niveles de acierto, lo que permite que los apostadores tengan varias opciones de ganar. Algunos planes de premios ofrecen pagos que pueden alcanzar hasta 42.000 veces el valor apostado.

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Quienes resulten ganadores deben conservar el comprobante original de la apuesta, ya que este documento será indispensable para cualquier proceso de validación. Los operadores autorizados también pueden solicitar la presentación del documento de identidad y formularios adicionales cuando se trata de premios de alto valor. Asimismo, existe un plazo determinado para hacer efectivo el cobro del premio obtenido.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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