Resultados Caribeña Noche último sorteo del martes 16 de mayo de 2026: números ganadores

La expectativa se toma el cierre de la jornada de este martes 26 de mayo entre los miles de apostadores que depositaron su fe en el sorteo de La Caribeña Noche. Este juego de azar, consolidado como uno de los preferidos en la región norte y con una fuerte expansión en el resto de Colombia, se alista para revelar la combinación de balotas que podría transformar la realidad económica de algún afortunado ciudadano.

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Como es habitual en cada emisión, el sorteo se ejecuta bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad de las empresas concesionarias y la permanente interventoría de las autoridades de control, asegurando total transparencia y legalidad para cada una de las apuestas selladas.



Número ganador de Caribeña Noche - Martes 26 de mayo de 2026

A continuación, la cifra ganadora de esta noche:



Números ganadores:

Quinta balota:

(Nota: Este espacio se actualizará inmediatamente se emita el acta oficial avalada por los delegados en la transmisión en vivo a las 10:30 p. m.).



Historia y funcionamiento

La Caribeña Noche nació originalmente como una alternativa de juego enfocada en el público de la Costa Atlántica, buscando capturar el espíritu optimista y alegre de la región. No obstante, gracias a la seriedad de sus operadores y la rapidez en la entrega de incentivos, la marca trascendió fronteras regionales y hoy se comercializa en todo el territorio nacional.

Su funcionamiento técnico se basa en un sistema de cinco baloteras neumáticas. Las primeras cuatro seleccionan de forma aleatoria los dígitos que componen el número principal (del 0000 al 9999), mientras que la quinta balota funciona como una cifra multiplicadora o complementaria que, según la modalidad de juego adquirida, incrementa sustancialmente el valor del premio



¿Cómo jugar y cuánto cuesta apostar?

A diferencia de las loterías tradicionales que requieren la compra de un billete entero con un precio fijo preestablecido, La Caribeña Noche opera bajo la flexibilidad del sistema de chance. Esto significa que el usuario tiene el control total de su jugada:



Mecánica: El apostador elige un número de cuatro cifras.

El apostador elige un número de cuatro cifras. Costo: Se puede participar con montos muy bajos, arrancando desde los $500 pesos (más el correspondiente valor del IVA).

Se puede participar con montos muy bajos, arrancando desde los (más el correspondiente valor del IVA). Planes de premios: El sistema premia diversas combinaciones. El incentivo mayor se otorga al acertar las cuatro cifras exactas, pero también se generan pagos significativos para quienes acierten las tres primeras cifras, las tres últimas o las dos últimas (conocida popularmente en el argot de las apuestas como la "pata").

El valor del premio final será directamente proporcional a la cantidad de dinero que el jugador decida invertir en su formulario.



El sorteo de La Caribeña Noche no se detiene y opera de lunes a domingo, incluyendo los días festivos. Los horarios de emisión oficiales son:



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

10:30 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La señal en vivo se transmite formalmente por televisión a través del Canal Telecaribe. De manera complementaria, los resultados se cargan minutos después de finalizado el sorteo en los portales web y redes sociales de las redes oficiales de recaudación como SuperGiros y Record.



Guía para reclamar su premio de forma segura

Si las balotas de este martes coinciden con el número registrado en su tiquete, es indispensable seguir los siguientes pasos legales para realizar el cobro:



Custodia del formulario: El tiquete físico original es el único soporte legal para reclamar el dinero. Debe mantenerse en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras ni roturas. Cobro de montos menores: Si el premio es inferior a los $500.000 pesos, el ganador puede acercarse de forma directa a cualquier punto de servicio autorizado de la red donde adquirió el chance. Trámite de premios mayores: Si la suma es de gran cuantía, el usuario deberá presentarse en las oficinas principales de la concesionaria portando su documento de identidad original.

Tenga presente que, conforme al estatuto tributario de Colombia, a los premios de azar que superen los topes de ley se les aplica una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales. Asimismo, cabe destacar que la operación de este juego destina un porcentaje de sus ingresos al financiamiento directo del sistema de salud pública del país.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.