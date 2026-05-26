Resultados Sinuano Noche último sorteo del 26 de mayo de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche, consolidado como uno de los juegos de azar con mayor tradición y volumen de apuestas en el Caribe y todo el territorio colombiano, ha celebrado una nueva edición este martes 26 de mayo de 2026. Miles de ciudadanos en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar y el resto del país esperaban con alta expectativa la combinación de esta noche, con la ilusión de iniciar la última semana de mayo con un respaldo económico importante.



Resultado Sinuano Noche – Martes 26 de mayo

Estos son los resultados del sorteo de este martes:



Número Ganador: [ ____ ]

[ ____ ] La "Quinta" cifra: [ _ ]

(Nota editorial: El espacio de los números ganadores se actualizará de forma inmediata tras el cierre y validación oficial del sorteo por parte de las autoridades pertinentes).



Historia y funcionamiento del Sinuano

El nombre de este popular sorteo es un homenaje directo a la identidad cordobesa, inspirado en el majestuoso valle del río Sinú. Nació originalmente como una alternativa de juego regional gestionada por concesionarios locales (como la red Record en Córdoba), con el propósito de ofrecer un sistema de apuestas rápido, transparente y con altas probabilidades de acierto en comparación con las loterías tradicionales de billete cerrado.

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Su funcionamiento se basa en la extracción de balotas mediante un sistema neumático o tómbola electrónica. El juego consta de cuatro tómbolas principales que determinan el número ganador de cuatro cifras (del 0000 al 9999). Adicionalmente, cuenta con la modalidad de 'La Quinta' balota, una dinámica que ofrece alternativas complementarias y premios especiales a los apostadores que acierten este dígito extra.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el billete?

La popularidad del Sinuano radica en que no exige la compra de un billete costoso; se juega bajo la modalidad de "chance". El usuario escoge su número de la suerte y define el monto que desea invertir.

Costo: Se permiten apuestas accesibles desde los $500 o $1.000 pesos colombianos , lo que facilita la participación de cualquier ciudadano.

Se permiten apuestas accesibles desde los , lo que facilita la participación de cualquier ciudadano. Plan de Premios: El monto del premio es directamente proporcional a lo invertido: Cuatro cifras (Pleno): Paga 4.500 veces el valor apostado si se aciertan todos los números en el orden exacto. Tres cifras: Paga 400 veces lo invertido. Dos cifras ("Pata"): Paga 50 veces el valor apostado. Una cifra ("Uña"): Paga 5 veces lo apostado.



Horarios y canales de transmisión

El Sinuano Noche se juega de lunes a sábado a las 10:30 p.m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se traslada a las 8:30 p.m. La transmisión oficial en vivo se realiza a través de las pantallas del canal regional Telecaribe. Asimismo, los resultados validados se replican en tiempo real en las plataformas de los operadores autorizados como SuperGIROS y Record.



¿Qué hacer si resulta ganador?

Si la combinación de este martes coincide con su tiquete, es fundamental seguir un protocolo estricto para asegurar el cobro de su dinero:



Conservación del tiquete: Mantenga el comprobante físico en perfecto estado. Cualquier enmienda, tachadura o ruptura podría invalidar el premio. Cobro de montos menores: Si el premio es inferior a los seis salarios mínimos mensuales, puede dirigirse a cualquier punto físico de la red SuperGIROS o Record autorizada en el departamento donde realizó la apuesta. Solo requerirá presentar el tiquete original y su cédula de ciudadanía. Cobro de grandes sumas: Si el premio es elevado, deberá acudir a las oficinas principales de la gerencia del concesionario. Tenga en cuenta que, de acuerdo con el Estatuto Tributario administrado por la DIAN, a los premios que superen el tope legal de la retención en la fuente se les aplicará un descuento del 20% por concepto de ganancias ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.