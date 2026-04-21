Resultados de la Lotería de la Cruz Roja último sorteo del martes 21 de abril: números ganadores

Este martes 21 de abril de 2025 se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, uno de los juegos tradicionales que cada semana atrae a miles de apostadores en el país. La emisión podrá seguirse en directo desde las 10:55 p. m. por el Canal 1 y en las plataformas digitales oficiales de la entidad, incluida su página en Facebook. En esta fecha, la rifa coincidirá con el sorteo de la Lotería del Huila, programado para la misma noche a través de los canales de transmisión habituales.

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Para jugar, los participantes deben escoger una cifra de cuatro dígitos, entre el 0000 y el 9999. La Lotería de la Cruz Roja no solo entrega el premio mayor, también otorga premios secos y reconocimientos a quienes logren aproximaciones al número principal. Los recursos obtenidos en cada sorteo se destinan al financiamiento de los programas de ayuda humanitaria de la institución, dado que se trata de una entidad sin fines de lucro.



Resultados EN VIVO de la Lotería de la Cruz Roja 21 de abril

El sorteo de esta jornada ofreció un premio mayor de 7.000 millones de pesos. El número y la serie ganadores del premio mayor fueron anunciados de la siguiente manera:



Números ganadores:

Serie:

Plan de premios Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, la Lotería de la Cruz Roja entrega múltiples premios secundarios o secos, distribuidos de la siguiente manera:



Un seco por 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones de pesos cada uno.

Diez secos de 30 millones de pesos.

Quince secos de 20 millones de pesos.

Veinte secos de 10 millones de pesos.

El valor de estos premios puede consultarse en detalle en el sitio web de la lotería, donde se presenta el plan de premios oficial y el cálculo del valor neto después de impuestos. A esto se suman premios por aproximación al número mayor, lo cual amplía las probabilidades de obtener alguna ganancia. Entre las aproximaciones, se destacan:



Premio por el número ganador con diferente serie: $4.066.265

Tres primeras cifras correctas: $60.000

Dos primeras y última cifra correctas: $60.000

Tres últimas cifras correctas: $60.000

Dos primeras cifras correctas: $30.000

Dos últimas cifras correctas: $30.000

Última cifra correcta: $15.000

¿Cómo jugar la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja se comercializa en los 31 departamentos del país y en Bogotá, a través de una red de distribución que permite acceder fácilmente a los billetes y que, además, representa una fuente de empleo para miles de personas. Cada billete está dividido en tres fracciones, con un costo total de 15.000 pesos. Los apostadores, no obstante, tienen la opción de comprar solo una fracción por 5.000 pesos.

Para ubicar el punto de venta más cercano, los interesados pueden ingresar al portal oficial de la Lotería de la Cruz Roja. En caso de obtener un premio, será indispensable presentar el billete original, en buen estado y sin enmendaduras, en la sede autorizada de la región correspondiente para realizar el cobro.



¿Qué hacer si gana la Lotería de la Cruz Roja?

En caso de resultar ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja, el cobro debe hacerse de manera presencial. Para ello, es necesario presentar la cédula de ciudadanía vigente en la sede principal de la entidad, ubicada en Bogotá, Avenida Carrera 68 No. 68B-31. Los resultados oficiales pueden verificarse a través del boletín publicado en la página web de la Lotería, en sus redes sociales, en los puntos de venta autorizados o comunicándose al teléfono (1) 3115432, opción 0 o extensión 100.



Debe tener en cuenta que los premios que superen las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) están sujetos a una retención en la fuente del 20%. El valor neto correspondiente se puede consultar en el plan de premios oficial de la entidad. Antes del sorteo, es fundamental comprobar la autenticidad del billete adquirido. Para ello, revise los siguientes aspectos:



Fecha del sorteo: debe coincidir con la información impresa en el billete.

debe coincidir con la información impresa en el billete. Valor: $15.000 para billete completo (tres fracciones) o $5.000 por fracción.

$15.000 para billete completo (tres fracciones) o $5.000 por fracción. Estado físico: no debe presentar tachaduras, enmendaduras ni alteraciones.

no debe presentar tachaduras, enmendaduras ni alteraciones. Número y serie: deben estar claramente visibles en texto y en cifras.

deben estar claramente visibles en texto y en cifras. Código de barras: debe aparecer junto con el nombre, dirección y teléfono del distribuidor autorizado.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co