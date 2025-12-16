Resultados de la Lotería de la Cruz Roja último sorteo martes 16 de diciembre: números ganadores

El próximo martes 16 de diciembre de 2025 se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, uno de los más esperados por los aficionados a este tipo de juegos. La transmisión en directo dará inicio a las 10:55 p.m. y podrá seguirse por el Canal 1, así como en las plataformas digitales oficiales de la lotería, incluida su página de Facebook. Cabe destacar que esta fecha coincide con el sorteo de la Lotería del Huila, que se realizará esa misma noche en sus canales autorizados.

Los interesados en participar deberán escoger un número de cuatro dígitos, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999. Además del premio mayor, se otorgarán recompensas secundarias a quienes logren acercarse al número ganador. Los fondos recaudados por la Lotería de la Cruz Roja se utilizan para financiar los programas de asistencia humanitaria de la organización, que opera como una entidad sin ánimo de lucro.



Resultados EN VIVO de la Lotería de la Cruz Roja martes 16 de diciembre

El sorteo de esta jornada ofreció un premio mayor de 7.000 millones de pesos. Hasta el momento, el número y la serie ganadores del premio mayor fueron anunciados de la siguiente manera:



Números ganadores: 9934

9934 Serie: 019

Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, la Lotería de la Cruz Roja entrega múltiples premios secundarios o secos, distribuidos de la siguiente manera:



Un seco por 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones de pesos cada uno.

Diez secos de 30 millones de pesos.

Quince secos de 20 millones de pesos.

Veinte secos de 10 millones de pesos.

El valor de estos premios puede consultarse en detalle en el sitio web de la lotería, donde se presenta el plan de premios oficial y el cálculo del valor neto después de impuestos. A esto se suman premios por aproximación al número mayor, lo cual amplía las probabilidades de obtener alguna ganancia. Entre las aproximaciones, se destacan:



Premio por el número ganador con diferente serie: $4.066.265

Tres primeras cifras correctas: $60.000

Dos primeras y última cifra correctas: $60.000

Tres últimas cifras correctas: $60.000

Dos primeras cifras correctas: $30.000

Dos últimas cifras correctas: $30.000

Última cifra correcta: $15.000

¿Cómo participar en la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja se encuentra disponible en todo el territorio colombiano gracias a su amplia red de distribución, lo que permite a los jugadores adquirir sus boletos desde cualquier ciudad o municipio. Este sistema de venta también genera oportunidades laborales para muchas personas involucradas en la comercialización de los billetes.

Cada boleto completo se divide en tres fracciones, con un valor de 15.000 pesos por billete. Para quienes deseen invertir menos, es posible comprar una sola fracción a un precio de 5.000 pesos. Si desea localizar los puntos de venta autorizados más cercanos, puede consultar el portal oficial de la Lotería de la Cruz Roja. En caso de resultar ganador, será necesario presentar el billete intacto, sin modificaciones, en la oficina regional correspondiente para reclamar el premio.



Pasos a seguir si gana la Lotería de la Cruz Roja

Para reclamar el premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja, el ganador debe realizar el trámite de manera presencial. Es necesario presentarse en la sede principal de la entidad, ubicada en Bogotá, en la Avenida Carrera 68 No. 68B-31, llevando su cédula de ciudadanía. Los resultados oficiales pueden consultarse a través del boletín publicado en el sitio web de la lotería, sus redes sociales, en los puntos de venta autorizados o llamando al teléfono (1) 3115432, opción 0 o extensión 100.



Es fundamental tener en cuenta que los premios superiores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) están sujetos a una retención en la fuente del 20%. El valor neto que recibirá el ganador puede verificarse en el plan de premios oficial de la Lotería de la Cruz Roja. Antes del sorteo, se recomienda revisar que el billete sea auténtico y cumpla con los siguientes requisitos:



Fecha del sorteo: debe coincidir con la que aparece impresa en el billete.

debe coincidir con la que aparece impresa en el billete. Valor: $15.000 por el billete completo (tres fracciones) o $5.000 por cada fracción.

(tres fracciones) o $5.000 por cada fracción. Estado físico: el billete no debe tener tachaduras, enmendaduras ni alteraciones.

el billete no debe tener tachaduras, enmendaduras ni alteraciones. Número y serie: ambos deben ser claramente legibles, tanto en cifras como en texto.

ambos deben ser claramente legibles, tanto en cifras como en texto. Código de barras: debe incluir el nombre, dirección y teléfono del distribuidor autorizado.

