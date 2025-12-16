Resultados de la Lotería del Huila último sorteo del martes 16 de diciembre: los números ganadores

La próxima edición de la Lotería del Huila se llevará a cabo el martes 16 de diciembre de 2025, con transmisión en vivo a partir de las 11:00 p. m. por Canal 1 y a través de los canales digitales oficiales de la lotería, incluida su página de Facebook. En esta ocasión, el sorteo ofrecerá un premio mayor de 2.000 millones de pesos, además de múltiples premios secos y pagos por aproximaciones al número ganador.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Como es habitual, el juego se realizará inmediatamente después del sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, ambos supervisados por Coljuegos. La Lotería del Huila, fundada en 1994 tras la liquidación de la antigua Beneficencia del Huila, tiene como objetivo generar recursos para fortalecer el sistema de salud del departamento. El billete completo tiene un costo de 15.000 pesos, pero los participantes también pueden adquirir fracciones, cuyos premios se calculan proporcionalmente al valor comprado.



Resultados de la Lotería del Huila EN VIVO del martes 16 de diciembre

El sorteo de esta jornada ofreció un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Hasta el momento, el número y la serie ganadores del premio mayor fueron anunciados de la siguiente manera:



Números ganadores : 6121

: 6121 Serie: 147

Plan de premios de la Lotería del Huila

La Lotería del Huila ofrece una amplia gama de premios adicionales además de la recompensa principal, destinados a los jugadores que acierten cifras o combinaciones cercanas al número ganador. Los llamados premios secos se otorgan a quienes acierten con números específicos cercanos al principal, mientras que las aproximaciones permiten obtener premios de distintos valores, dependiendo de la cantidad de cifras coincidentes. Estos son los premios adicionales correspondientes al sorteo del 25 de noviembre de 2025:



Última cifra del número ganador: Un premio de $144.578.

Dos primeras cifras del número ganador: Un premio de $2.710.843.

Dos últimas cifras del número ganador: Un premio de $2.710.843.

Tres primeras cifras del número ganador: Un premio de $14.909.639.

Dos primeras y última cifra del número ganador: Un premio de $11.295.181.

Tres últimas cifras del número ganador: Un premio de $11.295.181.

Premio mayor en cualquier orden: Un premio de $5.421.687.

Es importante tener en cuenta que, además del sorteo regular de la Lotería del Huila, los participantes deben estar atentos a los sorteos especiales, los cuales en ocasiones coinciden con días festivos. En estos casos, la lotería ajusta las fechas para asegurar que los sorteos se realicen en los días hábiles siguientes, garantizando así su continuidad y transparencia.



¿Cómo participar en la Lotería del Huila?

Existen varias formas de obtener su billete y participar en el sorteo:



Venta presencial: Los billetes se pueden adquirir en numerosos puntos autorizados en todo el país. Solo necesita acercarse a un vendedor oficial y escoger el número que desea jugar.

Los billetes se pueden adquirir en numerosos puntos autorizados en todo el país. Solo necesita acercarse a un vendedor oficial y escoger el número que desea jugar. Compra por internet: A través de la página oficial de la Lotería del Huila, puede seleccionar su número o dejar que el sistema le asigne uno de manera aleatoria. El pago se realiza mediante PSE y queda registrado de inmediato.

A través de la página oficial de la Lotería del Huila, puede seleccionar su número o dejar que el sistema le asigne uno de manera aleatoria. El pago se realiza mediante PSE y queda registrado de inmediato. Plataformas móviles: Aplicaciones como LotiColombia, TuLotero y Lottired permiten comprar billetes desde su celular, de forma rápida, segura y sin necesidad de desplazarse.

¿Qué hacer si gana el premio mayor?

Para reclamar el premio mayor, se deben seguir los siguientes pasos:



Verificar que el número y la serie impresos en el billete coincidan con los resultados oficiales.

Conservar el billete en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones.

Presentar la cédula de ciudadanía original.

Acudir a las oficinas de la Lotería del Huila o a un punto autorizado para efectuar el cobro.

Tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20% por concepto de impuesto sobre la renta.

La Lotería del Huila recomienda estar atento a los sorteos especiales, cuya fecha puede ajustarse en días festivos, para garantizar la transparencia y continuidad de las jornadas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co