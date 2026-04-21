Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila hoy 21 de abril de 2026: números ganadores

Durante la noche de este martes se realizan los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila, dos de los juegos tradicionales que mantienen la atención de miles de apostadores en el país.



Con premios millonarios en juego, los participantes siguen atentos la transmisión oficial para conocer los números ganadores y verificar si sus billetes resultan favorecidos.

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Como es habitual, ambos sorteos se desarrollan bajo estrictos controles de seguridad y supervisión, con el fin de garantizar la transparencia en cada una de las extracciones.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Una vez finaliza el sorteo, se conocen los números correspondientes a la Lotería de la Cruz Roja Colombiana:



Número ganador: 9759

9759 Serie: 131

Este sorteo se destaca por su trayectoria y por el destino social de sus recursos, que contribuyen a programas humanitarios en el país. Además del premio mayor, ofrece un plan de incentivos que incluye premios secos y aproximaciones, ampliando las posibilidades de ganar.



Resultados de la Lotería del Huila

En paralelo, la Lotería del Huila también realiza su sorteo semanal, consolidándose como una de las más representativas en el ámbito regional.



Número ganador: 1924

1924 Serie: 161

La Lotería del Huila cuenta con un atractivo premio mayor, así como con diferentes categorías adicionales que permiten a los jugadores obtener premios por coincidencias parciales, lo que incrementa las opciones de acierto.



¿Cómo funcionan estas loterías?

Ambas loterías operan bajo una mecánica tradicional en la que los jugadores adquieren un billete con un número y una serie previamente asignados. Para obtener el premio mayor, es necesario acertar la combinación exacta de estos dos elementos.

Adicionalmente, los planes de premios incluyen incentivos por aproximación, es decir, recompensas para quienes tienen números cercanos al ganador, así como premios secos que se sortean de manera independiente.



Recomendaciones para reclamar premios

Tras la publicación de los resultados, las autoridades recomiendan a los jugadores verificar la información únicamente en canales oficiales para evitar errores o fraudes. Asimismo, es fundamental conservar el billete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar cualquier premio.



Los premios de menor valor pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben gestionarse directamente con las entidades operadoras, cumpliendo con los requisitos establecidos, como la presentación del documento de identidad y certificaciones adicionales.



Con esta nueva jornada de sorteos, la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila continúan posicionándose como referentes de los juegos de azar en Colombia, manteniendo la expectativa de miles de jugadores.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co