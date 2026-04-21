Denuncian existencia de Cartel de la insolvencia: ciudadanos estarían evitando pagos de deudas

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) denunció la existencia de un presunto cartel conformado por abogados y particulares para defraudar a entidades financieras, cooperativas y entidades estatales. Se trataría del llamado "Cartel de la insolvencia", mediante el cual se estarían inventando deudas, documentos y acuerdos para evitar el pago de obligaciones.



¿Cómo funciona el presunto Cartel de la insolvencia?

El país se enfrenta a este nuevo y peligroso sistema para defraudar. Consiste en el abuso que se está haciendo de la ley de insolvencia económica, que ayuda a personas endeudadas a normalizar su situación llegando a acuerdos de pago con los acreedores. Ahora, abogados, influencers y personas inescrupulosas, están engañando a la gente diciéndoles que con su asesoría y por una comisión no tendrán que pagar sus deudas.



"Le dicen: 'Te tenemos una buena noticia y la buena noticia es que no tienes que pagar tus deudas'. Incluso al que no está endeudado le ofrecen: '¿Te quieres ir de vacaciones? Saca un crédito de 30 millones de pesos, que no lo tienes que pagar'", explicó Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, en unas declaraciones.

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Estos abogados inventan deudas, documentos y hasta empresas para constituir el fraude. "Que le debes plata a otras empresas de papel, nosotros las vamos a constituir y a través de eso te declaras en insolvencia, negociamos con las empresas ficticias y eso implica que puedas defraudar a las empresas reales", agregó Malagón sobre el discurso de estas personas. De 400 procesos de solicitud de insolvencia que había hace 10 años, ahora ya son 20.000 por todo el país. Es porque se está haciendo una agresiva publicidad de este mecanismo en rede sociales como TikTok, Instagram y Facebook; además, según el presidente de Asobancaria, también hacen ferias y foros sobre estas prácticas.

Al parecer también hay ayuda de algunos centros de conciliación donde se buscan los acuerdos entre deudores y acreedores. Advierten a las personas que hagan este tipo de acciones que pueden terminar en la cárcel durante 10, 12 o más años, ya que puede estar participando en delitos como concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documentos, enriquecimiento ilícito y hasta lavado de activos.



"Nosotros ya hemos presentado denuncias, ya están en la Fiscalía", aseguró el abogado Iván Cancino, quien maneja este proceso. Ya se han comprobado varios casos, pero son apenas la punta del iceberg, porque Asobancaria calcula que en promedio cada persona tiene deudas por 30 millones de pesos que supuestamente no pagaría, lo que dejaría en riesgo casi un billón de pesos. El fraude no va solo contra entidades financieras; también en contra de cooperativas, fondos de empleados, empresas proveedoras, personas particulares y hasta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) y otras entidades del Estado.



El llamado es a que las personas no se dejen engañar. "Todas las personas pueden tener una solución en el procedimiento de insolvencia, pero una solución en el procedimiento de insolvencia no es para no pagar. En eso quiero insistir: el mecanismo de negociación de deudas es un sistema para pagar", indicó Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal. En algunos bancos, el 60% de los procesos de insolvencia que los afecta son parte de ese llamado Cartel de la insolvencia.

