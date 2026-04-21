El departamento del Valle del Cauca y, en general, el suroccidente de Colombia, se visten de gala y esperanza este martes 21 de abril de 2026. Como es tradición, miles de ciudadanos aguardan con su tiquete en mano el sorteo de Chontico Noche, un juego de azar que ha logrado una penetración profunda en la cultura popular gracias a su accesibilidad y su promesa de cambiar vidas bajo el emblemático lema: "Gane tempranito y cobre rapidito".



La jornada de hoy se presenta como una nueva oportunidad para que los apostadores pongan a prueba su intuición con una combinación de cuatro cifras. La transparencia del sorteo está garantizada por estrictos protocolos de control y la supervisión de entidades oficiales que aseguran la validez de cada extracción en tiempo real. A continuación, presentamos el estado actual de los números de la suerte para esta velada:



Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, martes 21 de abril de 2026

Números ganadores : Pendiente

: Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

¿Cómo participar de Chontico Noche?

Participar en el Chontico Noche es un proceso diseñado para ser inclusivo y sencillo para cualquier ciudadano mayor de edad. Los interesados solo deben seleccionar un número de cuatro cifras, el cual puede ser elegido de forma manual por el apostador o asignado de manera aleatoria por el sistema en el punto de venta.

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Uno de los factores que impulsa la popularidad de este chance es su bajo costo de entrada, ya que se permite participar con una apuesta mínima de $500 pesos colombianos. El tiquete puede adquirirse en una red extensa de puntos autorizados que incluye tiendas de barrio, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas reconocidas como Paga Todo en regiones como Bogotá y Cundinamarca.



Modalidades de premios y escalas de ganancia

El atractivo del Chontico Noche radica en la diversidad de sus modalidades, permitiendo que existan ganadores incluso si no se acierta la combinación completa de cuatro cifras. El sistema de premiación se desglosa de la siguiente manera:



Superpleno (Cuatro cifras directas): Es la modalidad más ambiciosa, pagando 4.500 veces el valor de lo apostado. Supercombinado: El jugador gana si las cuatro cifras coinciden en cualquier orden, recibiendo $308 por cada peso apostado. Pleno (Tres cifras): Otorga un premio de $400 por peso invertido. La Pata (Dos cifras): Paga $50 por cada peso apostado. La Uña (Una cifra): La opción más sencilla, que retribuye $5 por cada peso de la apuesta.

Para los seguidores del sorteo de este martes, es importante recordar que la programación habitual de lunes a viernes establece la realización del evento a las 7:00 p. m. La transmisión se realiza en vivo, generalmente a través del Canal Telepacífico, permitiendo a los apostadores verificar los resultados de manera inmediata junto a la publicación en canales digitales oficiales de la Lotería del Valle del Cauca.

La operación de este juego cuenta con el respaldo de Coljuegos y la autorización de la Lotería del Valle del Cauca, lo que asegura que el proceso sea legal y transparente. En caso de resultar favorecido, el ganador debe seguir protocolos estrictos: es fundamental conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que cualquier tachón, enmendadura o daño físico puede invalidar el derecho al premio.



Para premios menores a $100.000, el cobro puede realizarse directamente en el punto de venta. Si el monto es igual o superior a esta cifra, el ganador deberá dirigirse a puntos autorizados presentando su cédula de ciudadanía y, en ciertos casos, documentos adicionales como el RUT para tramitar el pago mediante cheque bancario. Finalmente, cabe recordar que, según la Ley 1393 de 2010, los ganadores tienen un plazo máximo de un año para reclamar sus ganancias antes de que el derecho al cobro prescriba.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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