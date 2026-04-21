En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TIROTEO EN MÉXICO
ATAQUE EN SET DE BOGOTÁ
VIDEO AMALFI
ALIAS LA QUICA
COLOMBIA CAMPEÓN CONMEBOL SUB-17

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, martes 21 de abril de 2026: números ganadores

Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, martes 21 de abril de 2026: números ganadores

Consulte EN VIVO los resultados de Chontico Noche de este martes 21 de abril. Recuerde que los tachones o enmendaduras harán que su billete sea inválido para reclamar el premio.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 21 de abr, 2026
Comparta en:
Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, martes 21 de abril de 2026: números ganadores
Imagen de referencia de Chontico Noche.
Archivo

El departamento del Valle del Cauca y, en general, el suroccidente de Colombia, se visten de gala y esperanza este martes 21 de abril de 2026. Como es tradición, miles de ciudadanos aguardan con su tiquete en mano el sorteo de Chontico Noche, un juego de azar que ha logrado una penetración profunda en la cultura popular gracias a su accesibilidad y su promesa de cambiar vidas bajo el emblemático lema: "Gane tempranito y cobre rapidito".

La jornada de hoy se presenta como una nueva oportunidad para que los apostadores pongan a prueba su intuición con una combinación de cuatro cifras. La transparencia del sorteo está garantizada por estrictos protocolos de control y la supervisión de entidades oficiales que aseguran la validez de cada extracción en tiempo real. A continuación, presentamos el estado actual de los números de la suerte para esta velada:

Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, martes 21 de abril de 2026

  • Números ganadores: Pendiente
  • La "Quinta" cifra: Pendiente

¿Cómo participar de Chontico Noche?

Participar en el Chontico Noche es un proceso diseñado para ser inclusivo y sencillo para cualquier ciudadano mayor de edad. Los interesados solo deben seleccionar un número de cuatro cifras, el cual puede ser elegido de forma manual por el apostador o asignado de manera aleatoria por el sistema en el punto de venta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Uno de los factores que impulsa la popularidad de este chance es su bajo costo de entrada, ya que se permite participar con una apuesta mínima de $500 pesos colombianos. El tiquete puede adquirirse en una red extensa de puntos autorizados que incluye tiendas de barrio, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas reconocidas como Paga Todo en regiones como Bogotá y Cundinamarca.

Modalidades de premios y escalas de ganancia

El atractivo del Chontico Noche radica en la diversidad de sus modalidades, permitiendo que existan ganadores incluso si no se acierta la combinación completa de cuatro cifras. El sistema de premiación se desglosa de la siguiente manera:

  1. Superpleno (Cuatro cifras directas): Es la modalidad más ambiciosa, pagando 4.500 veces el valor de lo apostado.
  2. Supercombinado: El jugador gana si las cuatro cifras coinciden en cualquier orden, recibiendo $308 por cada peso apostado.
  3. Pleno (Tres cifras): Otorga un premio de $400 por peso invertido.
  4. La Pata (Dos cifras): Paga $50 por cada peso apostado.
  5. La Uña (Una cifra): La opción más sencilla, que retribuye $5 por cada peso de la apuesta.

Para los seguidores del sorteo de este martes, es importante recordar que la programación habitual de lunes a viernes establece la realización del evento a las 7:00 p. m. La transmisión se realiza en vivo, generalmente a través del Canal Telepacífico, permitiendo a los apostadores verificar los resultados de manera inmediata junto a la publicación en canales digitales oficiales de la Lotería del Valle del Cauca.

Últimas Noticias

  1. Denuncian existencia de Cartel de la insolvencia: ciudadanos estarían evitando pagos de deudas
    Imagen de referencia.
    Pixabay
    ECONOMÍA

    Denuncian existencia de Cartel de la insolvencia: ciudadanos estarían evitando pagos de deudas

  2. Super Astro Sol
    Foto: Freepi8k / Super Astro Sol
    ECONOMÍA

    Super Astro Sol resultados del 21 de abril de 2026: estos son los números ganadores

La operación de este juego cuenta con el respaldo de Coljuegos y la autorización de la Lotería del Valle del Cauca, lo que asegura que el proceso sea legal y transparente. En caso de resultar favorecido, el ganador debe seguir protocolos estrictos: es fundamental conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que cualquier tachón, enmendadura o daño físico puede invalidar el derecho al premio.

Para premios menores a $100.000, el cobro puede realizarse directamente en el punto de venta. Si el monto es igual o superior a esta cifra, el ganador deberá dirigirse a puntos autorizados presentando su cédula de ciudadanía y, en ciertos casos, documentos adicionales como el RUT para tramitar el pago mediante cheque bancario. Finalmente, cabe recordar que, según la Ley 1393 de 2010, los ganadores tienen un plazo máximo de un año para reclamar sus ganancias antes de que el derecho al cobro prescriba.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Chontico

Loterías

Economía servicios

Asistencia IA

Publicidad

Publicidad

Publicidad