Resultados Lotería del Huila último sorteo del martes 21 de abril de 2026: números ganadores

Este martes 21 de abril de 2026 se juega el sorteo número 4752 de la Lotería del Huila. Esta noche la jornada se desarrolla en medio de la expectativa de jugadores que adquieren sus billetes con la ilusión de acertar el número y la serie ganadora. Con un premio mayor de $2.000 millones, este sorteo mantiene su atractivo dentro del sector de juegos de suerte y azar.



Como es habitual, el evento se lleva a cabo en horas de la noche, aproximadamente hacia las 11:00 p.m., bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión. La transmisión se realiza a través de canales oficiales y plataformas digitales, permitiendo a los participantes seguir en tiempo real la extracción de las balotas y verificar los resultados de manera inmediata.

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Además del componente de azar, la Lotería del Huila cumple una función social relevante. Los recursos obtenidos a través de la venta de billetes contribuyen al fortalecimiento del sistema de salud en el departamento, apoyando programas que benefician a la población.



Resultados Lotería del Huila, martes 21 de abril de 2026

Una vez finaliza el sorteo de esta jornada, se publican los resultados oficiales:



Números ganadores:

Serie:

Las autoridades recomiendan a los apostadores verificar cuidadosamente sus billetes únicamente con la información publicada en los canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cuál es el plan de premios de la Lotería del Huila?

El sorteo cuenta con un esquema de premios que, además del premio mayor de $2.000 millones, incluye diversas categorías que amplían las posibilidades de ganar mediante aciertos parciales.

Entre los principales incentivos se encuentran:



Última cifra del número ganador: premio de $144.578

Dos primeras cifras: $2.710.843

Dos últimas cifras: $2.710.843

Tres primeras cifras: $14.909.639

Dos primeras y última cifra: $11.295.181

Tres últimas cifras: $11.295.181

Premio mayor en cualquier orden: $5.421.687

Estos valores corresponden a pagos por coincidencias parciales, lo que permite a los jugadores obtener ganancias sin necesidad de acertar el número completo.



¿Cómo participar y reclamar los premios?

El billete completo de la Lotería del Huila tiene un valor aproximado de $12.000 y puede adquirirse en puntos de venta autorizados en diferentes ciudades del país. También existe la opción de comprar fracciones, facilitando el acceso al juego con una menor inversión.



En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. Los pagos pueden realizarse en puntos autorizados o directamente en las oficinas de la lotería, presentando el documento de identidad y cumpliendo con los requisitos establecidos.



Cabe recordar que, según la normativa vigente en Colombia, los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de impuesto sobre ganancias ocasionales.

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Con este nuevo sorteo del martes 21 de abril de 2026, la Lotería del Huila continúa consolidándose como uno de los juegos más tradicionales del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que cada semana esperan que la suerte esté de su lado.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co