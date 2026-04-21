Resultados de Caribeña Noche del 21 de abril de 2026: números ganadores del sorteo de hoy

En la noche de este martes 21 de abril de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Caribeña Noche, una de las modalidades de juego más seguidas en Colombia por su facilidad de participación y variedad de premios.



Como es habitual, miles de apostadores en todo el país permanecen atentos a la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora y verificar sus resultados.

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El sorteo se lleva a cabo a las 10:30 p.m., bajo controles que garantizan la transparencia del proceso. Una vez finaliza la extracción de las balotas, los resultados se publican a través de los canales autorizados, incluyendo plataformas digitales y puntos de venta habilitados.



Resultados Caribeña Noche hoy, 21 de abril de 2026

Tras concluir el sorteo de esta jornada, se dan a conocer los resultados oficiales:



Número ganador : XXXX

: XXXX Quinta cifra: X

La combinación ganadora está compuesta por cuatro cifras, que determinan el premio principal dentro de esta modalidad. La quinta cifra actúa como un valor adicional que puede aumentar el monto del premio si coincide con la apuesta realizada por el jugador.



¿Cómo se juega Caribeña Noche?

Caribeña Noche funciona con una mecánica sencilla que permite la participación de distintos tipos de jugadores. Para apostar, es necesario elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y definir el valor del juego, que puede oscilar entre 500 y 10.000 pesos colombianos.

El juego ofrece diferentes modalidades, lo que incrementa las probabilidades de obtener algún premio dependiendo del nivel de acierto:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: se premia si las cifras coinciden en cualquier orden.

Tres cifras directo y combinado: se basa en las últimas tres cifras del número ganador.

Dos cifras o “pata”: corresponde a acertar las dos últimas cifras.

Una cifra o “uña”: premia al acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten que los jugadores participen con distintas estrategias, ajustando su apuesta según sus expectativas.



Recomendaciones para reclamar premios

Una vez se publican los resultados, las autoridades recomiendan verificar la información únicamente en canales oficiales para evitar confusiones. También es fundamental conservar el tiquete en buen estado, ya que este documento es indispensable para reclamar cualquier premio.



El proceso de pago varía según el monto ganado. Los premios menores pueden cobrarse en puntos de venta autorizados, mientras que los de mayor valor requieren la presentación de documentos adicionales, como identificación y certificaciones, de acuerdo con la normativa vigente.



Con este sorteo del 21 de abril de 2026, Caribeña Noche continúa posicionándose como una de las opciones más populares entre los juegos de azar en Colombia, manteniendo la expectativa de miles de apostadores que cada día buscan acertar la combinación ganadora y obtener un premio significativo.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co