Petro dice que pidió a Otty Patiño verificar si alias Calarcá "incumplió los pactos" con el Gobierno

En el consejo de ministros de este martes, el presidente Gustavo Petro mencionó que le pidió al comisionado para la paz, Otty Patiño, verificar si alias Calarca, jefe de las disidencias de las Farc, está cumpliendo lo pactado en las mesas de diálogo con el Gobierno. Cabe resaltar que la fiscal Luz Adriana Camargo ha solicitado que se reactive su orden de captura, tras tener evidencia de que este criminal seguiría delinquiendo.

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"Le he pedido a Otty Patiño, que no está aquí, que si el señor Calarcá incumplió los pactos para no quemar la selva y se dedicó a matar soldados o a matar, con crímenes de guerra, a sus rivales de la Farc, del Estado Mayor Central (...) pues no hay paz. ¿Qué más vamos a hacer? A mí me gustaría hacer la paz, pero la paz tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras", aseguró el Jefe de Estado.



Las pruebas en contra de alias Calarcá

El pronunciamiento se da luego de que, en los últimos meses, se dieran a conocer pruebas de que alias Calarcá seguiría cometiendo graves crímenes como homicidio, secuestro y atentados terroristas. Algunas de las evidencias están en los documentos revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, los cuales demostrarían el alto grado de infiltración y de informantes que tienen las disidencias de las Farc en las principales instituciones del Estado. Puntualmente, los archivos nombran a dos personas: el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y el ahora exdirector de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía.

El pasado 7 de abril, la Fiscalía reveló un documento técnico en el cual, además de comprobar la veracidad de lo mencionado por Noticias Caracol, dio a conocer un nuevo chat entre 'Calarcá' y un supuesto sicario conocido como ‘Chala’, quien habría ejecutado el asesinato de un excombatiente de las Farc, firmante del acuerdo de paz, que supuestamente habría testificado en contra del jefe disidente.



De otro lado, la Unidad Investigativa reveló otra conversación clave con alias Richard Catatumbo, quien coordina la compra de armamento de alto poder, incluidos fusiles Dragunov, granadas y munición. El registro de una supuesta compra de estos artefactos habría sido enviado a ‘Calarcá’ para su aprobación.



Aunque la orden de captura contra 'Calarcá' continúa suspendida, la fiscal Camargo confirmó que se está preparando la imputación de cargos en contra del jefe del grupo ilegal. “Tenemos evidencia en los medios electrónicos que se incautaron en el retén. Otras derivadas en investigaciones que hemos realizado”, anotó en entrevista con Caracol Radio.



Presidente Petro habla de visita a Venezuela

Petro en el consejo de ministros también anunció que la reunión que sostendrá el próximo viernes en Caracas con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, se centrará en la seguridad en la frontera común, con énfasis en la situación de la región del Catatumbo. "Entonces, si vamos, Catatumbo es un tema a hablar con la presidente Delcy. Por eso mi delegación va a ser más bien militar, policial, con el ministro de Defensa, para que organice la comitiva", afirmó el mandatario en un consejo de ministros televisado.

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El jefe de Estado agregó que el encuentro buscará avanzar en un "plan conjunto" de seguridad y fortalecer la coordinación con la Policía y las Fuerzas Militares de Venezuela y una "estrecha relación en inteligencia" entre ambos países, al advertir que sin esta las operaciones pueden terminar afectando a la población.

LAURA VALENTINA MERCADO

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